  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Görenlerin içi parçalanıyor! CHP'nin yönettiği ilde rezalet görüntüler

Böyle rezalet görülmedi! TL ile kredi çekip paraları dolara yatırdılar

Ormanı yakmadan önce… Marmaris'teki şerefsizle ilgili yeni gelişme

Sözcü öyle laflar etti ki hatırlatmak şart oldu! Atatürk ilkelerinde 'HDP'ye oy istemek' de var mı?

ABD'den Türkiye açıklaması: Biden dört gözle bekliyor

Bakın neler yapmışlar neler! CHP’li belediyede PKK skandalı patladı

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu ayarı! ‘Din halkın afyonudur’ propagandasına nasıl katlandınız?

Türkiye'de geleceğin petrolü ile üretildi! Dünya peşine düşecek

Çetelere ve hortumculara prim yok! Erol Evcil'e ‘Demir yumruk' indi

Söz sizde Kılıçdaroğlu’nun koltuk değnekleri! Karl Marx nere, İslam nere!
Ekonomi Dünyaya ilan ettiler: Türkiye ile Bayraktar TB2 İHA fabrikası açacağız
Ekonomi

Dünyaya ilan ettiler: Türkiye ile Bayraktar TB2 İHA fabrikası açacağız

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Kiev ile Ankara arasında ortak Bayraktar TB2 insansız hava aracı üretim fabrikası inşa etme konusunda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 17:18:00 -
Dünyaya ilan ettiler: Türkiye ile Bayraktar TB2 İHA fabrikası açacağız

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna ve Türkiye savunma bakanlıklarının Ukrayna'da Bayraktar TB2 insansız hava aracı üretimi için ortak fabrika inşa etme projesi üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Reznikov, yaptığı açıklamada, “Ukrayna'da ‘Bayraktar’ üretimi için ortak bir tesis inşa edilmesi konusunda prensipte anlaşmaya varıldı. Şu anda Ukrayna ve Türkiye savunma departmanları arasında iletişim devam ediyor ve fabrikanın inşası için projenin uygulanmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bunlar orta vadeli planlar ve mutlaka hayata geçirilecek” ifadelerini kullandı.

Reznikov ayrıca, 24 Şubat'tan bu yana 50'ye yakın ‘Bayraktar’ insansız hava aracının Ukrayna ordusuna teslim edildiğini ve birkaçının daha Temmuz ayında gelmesi gerektiğini kaydetti.

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yozgat

Satin varinizi yogunuzu satilmis lar

Vehbi

Yapıyorsun, satıyorsun güzel. Affedersin ortaklık ne halt yemektir?
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23