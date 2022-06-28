Dünyaya ilan ettiler: Türkiye ile Bayraktar TB2 İHA fabrikası açacağız

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna ve Türkiye savunma bakanlıklarının Ukrayna'da Bayraktar TB2 insansız hava aracı üretimi için ortak fabrika inşa etme projesi üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Reznikov, yaptığı açıklamada, “Ukrayna'da ‘Bayraktar’ üretimi için ortak bir tesis inşa edilmesi konusunda prensipte anlaşmaya varıldı. Şu anda Ukrayna ve Türkiye savunma departmanları arasında iletişim devam ediyor ve fabrikanın inşası için projenin uygulanmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bunlar orta vadeli planlar ve mutlaka hayata geçirilecek” ifadelerini kullandı.

Reznikov ayrıca, 24 Şubat'tan bu yana 50'ye yakın ‘Bayraktar’ insansız hava aracının Ukrayna ordusuna teslim edildiğini ve birkaçının daha Temmuz ayında gelmesi gerektiğini kaydetti.