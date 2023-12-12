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Dünya Dünyaya ilan ettiler! 'İsrail ile çatışmaya karşı hazırlık arttırıldı!'
Dünya

Dünyaya ilan ettiler! 'İsrail ile çatışmaya karşı hazırlık arttırıldı!'

Yeniakit Publisher
2023-12-12 21:38:00 -
Dünyaya ilan ettiler! 'İsrail ile çatışmaya karşı hazırlık arttırıldı!'

İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim yerlerine yönelik bombardımanı devam ederken; Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güç kullanımına ilişkin açıklamasının ardından muhtemel bir çatışmaya karşı hazırlıkların artırıldığını bildirdi.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşşat, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Meşşat, "Filistin ve Kudüs'ü savunarak, Gazze'yi destekleyerek aslında Yemen'i, ümmeti ve tüm insanlığı savunduklarını" ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman'ın, "Yemen'deki Husilerin tehditlerine güç kullanarak karşılık verecekleri" yönündeki açıklamasına işaret eden Meşşat, şunları kaydetti:

"Yaklaşan tehlikeler, büyük meydan okumalar ve İsrail'in düşmanlığının tehlikeli tırmanışı karşısında, tüm olasılıkları göz önünde bulundurarak, çatışmalara karşı hazırlık seviyesini yükseltmek ve düşmanı vurmak için en yüksek gayreti göstermemiz gerekiyor."

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, son iki günde, çok sayıda geminin Kızıldeniz'den geçişinin engellendiğini belirterek, tüm çağrı ve uyarılara kayıtsız kalan, petrol taşıyan ve İsrail'e giden bir Norveç gemisinin deniz füzesiyle vurulduğunu duyurmuştu.
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