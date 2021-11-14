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Siyaset Dünyaya harita mesajı! Bahçeli’den Erdoğan’a Türk Devletleri Teşkilatı tebriği
Siyaset

Dünyaya harita mesajı! Bahçeli’den Erdoğan’a Türk Devletleri Teşkilatı tebriği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 14:56:00 -
Dünyaya harita mesajı! Bahçeli’den Erdoğan’a Türk Devletleri Teşkilatı tebriği

Konuya ilişkin MHP’den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Sayın Genel Başkan’ımız esasen ve gıyaben Türkiye Cumhurbaşkanı’na ‘Milli Şuur Nişanı’nı Türk milletinin layık gördüğünü samimiyetle paylaşmıştır. Ayrıca, Türkiye’yi temsilen Aksakallılar Konseyi’ne atanan Sayın Binali Yıldırım’ı da telefonla arayarak gönülden kutlamıştır.” Açıklamada, Bahçeli’nin uzun bir süredir üzerinde bizzat çalıştığı, özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası Haritası’nı Türklüğün vicdanına, Türk milletinin yüksek irfanına nesilden nesle ve elden ele taşınacak bir bayrak gibi emanet ettiği belirtildi.

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