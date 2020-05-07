Dünyaya hammadde ihraç ediyoruz

AKİT EKONOMİ

Sayıları 100 bini bulan Türkiye’nin ihracatçı ailesi, pandemiye rağmen nisan ayında 9 milyar dolara varan ihracatıyla ekonomide çarkların dönmesine katkıda bulundu. Geçen ay en fazla ihracat, 4 milyar 907 milyon dolarla hammadde (ara mallar) grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 3 milyar 91 milyon dolarla tüketim malları ve 904 milyon dolarla yatırım (sermaye) malları izledi.

İthalatta da başı çekti

İthalatta da başı 9 milyar 577 milyon dolarla ham madde (ara mallar) grubu çekti. Bu grubu 1 milyar 952 milyon dolarla yatırım (sermaye) malları ve 1 milyar 397 milyon dolarla tüketim malları takip etti. En fazla ihracat yapılan fasıl 918 milyon dolarla ‘kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler’ grubu oldu. Bu grubun ardından 654 milyon dolarla ‘demir ve çelik’, 531 milyon dolarla ‘elektrikli makine ve cihazlar’ geldi. Nisanda en çok ithalat yapılan fasıl ise 1 milyar 545 milyon dolarla ‘kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler’ olarak kayıtlara geçti.

Güvenli liman olacağız

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Covid-19 salgını sürecinde Türkiye’nin gelişmiş ülkelere rağmen iyi bir performans sağlayarak güvenli bir liman olduğunu tüm Dünya’ya ispatladığını belirterek, bundan sonraki süreçte Türkiye’nin ekonomik olarak farklı bir rotaya gireceğini söyledi.