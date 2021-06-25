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Dünya Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'ı vurduk
Dünya

Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'ı vurduk

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'nü vurduklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 14:19:00 -
Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'ı vurduk

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'nü insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt bölgesinde yer alan Kral Halid Hava Üssü'ne sabah saatlerinde saldırı düzenlediklerini belirtti.

Seri, "hedefin tam isabetle vurulduğunu ve saldırının Kasıf-2 tipi İHA ile gerçekleştirildiğini" ifade etti.

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de gün içerisinde yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneydoğusuna gönderdiği bomba yüklü İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

Koalisyon, Husilerin, son iki günde 4 saldırı düzenlediğini kaydetmişti.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

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