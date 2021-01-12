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Dünya Dünyaya duyurdular! Malavi'de 2 bakan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya

Dünyaya duyurdular! Malavi'de 2 bakan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Afrika kıtasının güneydoğu bölümünde yer alan Malavi'de Ulaştırma Bakanı ile Yerel Yönetim Bakanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 20:15:00 -
Dünyaya duyurdular! Malavi'de 2 bakan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Malavi'de Ulaştırma Bakanı Sidik Mia ile Yerel Yönetim Bakanı Lingson Berekanyama'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, iki bakanın hayatını kaybetmesini "beklenmedik bir kayıp olarak" değerlendirerek, salgının ülkeyi etkisi altına almaya başladığına dikkati çekti.

Malavi'nin gerçek vatanseverlerini kaybettiğine dikkati çeken Chakwera, iki bakanın hayatını kaybetmesinden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Chakwera, Kovid-19 tedbirleri konusunda vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırarak, hükümetin Kovid-19 önlemlerini arttıracağı bilgisini paylaştı.

Malavi'de şimdiye kadar 9 bin 27 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera

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