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Dünya Dünyaya böyle seslendi: Rusya yenilmediği sürece durmayacak!
Dünya

Dünyaya böyle seslendi: Rusya yenilmediği sürece durmayacak!

Yeniakit Publisher
2023-03-24 17:45:00 -
Dünyaya böyle seslendi: Rusya yenilmediği sürece durmayacak!

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Rusya'nın yenilmediği sürece asla durmayacağını söyledi.

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, akademik tartışmalara dayalı değil, Rusya'nın yenilmediği sürece durmayacağı gerçeğine dayalı kararlar alınması gerektiğini söyledi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Baltık Askeri Konferansı'nda konuşan Ingrida Simonyte, NATO'nun caydırıcı kuvvet olduğunu belirtti.

Simonyte, Ukrayna ile Rusya arasında savaşın sürdüğünü ve bunun bölgesel bir anlaşmazlık olmadığını vurgulayarak, "Bu tam ölçekli bir savaş. Eylemlerimiz bu gerçeği yansıtmalı. Akademik tartışmalara değil, Rusya'nın yenilmediği sürece durmayacağı gerçeğine dayalı kararlar almalıyız" ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın zaferinden başka alternatif olmadığına ancak bunu başarmak için Kiev'e ihtiyacı olan tüm yardımların gecikmeden sağlanması gerektiğine işaret eden Simonyte, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün bir yorgunluk nedeniyle endişeleniyorum. Kurşun yağmuru altında savaşan Ukraynalı askerlerin yorgunluğu değil, Batı toplumlarındaki yorgunluk. Uzlaşma veya sözde barış çağrıları beni endişelendiriyor. Biz siyasiler, maalesef barışa giden kısa yolların olmadığını toplumlarımıza anlatmaktan yorulmamalıyız. Birlikte ve güçlü kalmalı, mümkün olan her türlü tedbiri kararlılıkla almalı ve yılmamalıyız."
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Simonyte, Baltık ülkelerine özellikle önem verilmesi gerektiğinin altını çizerek, Belarus'un da artık fiilen Rusya'nın bir parçası olarak hareket ettiğini öne sürdü.

 

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