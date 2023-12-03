  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Savunma sanayi ihracatı katlanarak artıyor

Macron'dan can alıcı Hamas sorusu

Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika İsrail açıklaması

Fatih Altaylı'ya görülmemiş kapak! İşte karşınızda Haluk Bayraktar'dan görevi devralan Elvan Kuzucu Hıdırabout:blank

Katil İsrail bombardımana devam ediyor

Cübbeli Ahmet Hoca'dan o cemaatle ilgili dikkat çeken çıkış: Elimde deliller var, konuşursam kimse insan içine çıkamaz

Amerikan Havayolları'ndan insanlık dışı uygulama! Yolcudan Filistin yazılı kazağı çıkarması istendi

'Laz Kızı'ndan sonra şimdi de bu! Son ahlaksızlık sonrası AK Parti'den flaş karar

Hizbullah'tan İsrail ordusuna saldırı

Altın, dolar uyarıları gündem olan Ramazan Kurtoğlu'ndan son tahmin: 2024'te sistem çökecek, hemen bundan alın
Gündem Dünya'nın uzaydan çekilen ilk 360 derece görüntüleri yayınlandı
Gündem

Dünya'nın uzaydan çekilen ilk 360 derece görüntüleri yayınlandı

Yeniakit Publisher
2023-12-03 08:43:00 -

Bu yılın başlarında Insta360 şirketi, özel bir uzay görevi için alçak Dünya yörüngesine iki kamera gönderdi. Insta360 adındaki bu kameraların özelliğiyse 360 derecelik inanılmaz görüntüler yakalayabilmesi. Dolayısıyla Insta360, fırlatıldıktan sonra daha önce hiç görülmemiş inanılmaz, yüksek çözünürlüklü görüntüler yakalamayı başardı.

Şirket, böyle ekstrem başarılara yabancı değil; bu yıl, yeni modellerinden birini hava balonuyla 26 kilometre yükseklikteki stratosfere göndermişti. Ancak uzay tamamen farklı bir ortam türü. Zira kameranın Dünya yüzeyinden 500 kilometre yukarıda karşılaştığı -70 ila 50 santigrat derece arasındaki aşırı sıcaklıkların şakası yok.

Hepsi bu kadar da değil. Kozmik ışınlar atmosfer dışında durdurulamadığı için kameranın yüksek dozda radyasyona dayanabilmesi gerekiyor. Ayrıca şoklara ve titreşimlere de dayanması lazım. Öte yandan, yukarıda bir şeyler ters giderse kamerayı tamir edecek ya da yeniden konumlandıracak kimsenin olmadığını unutmamak gerekiyor.

Bu yüzden Insta360, Media Storm ve uydu şirketi Spacety ile birlikte çalıştı. Mühendisler lens, anakart ve kasada yaptıkları değişikliklerle kamerayı uzaydaki zorlu koşullara uygun hale getirecek şekilde tasarladı. Kameradaki conta ve plastikteki tutkal ayarlanıp kapsamlı bir şekilde test edildi ve radyasyondan korumak için kalkan olarak altın folyo eklendi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sonuç olarak, alçak Dünya ortamlarına dayanabilen ve yavaşça dönebilen, açıyı ve çekim konumunu ayarlayarak bazı harika çekimler yapabilen kameralar ortaya çıktı. Aynı zamanda yıldızların ve galaksilerin uzayda çok net görünür olduğunu da kanıtlıyor.

Kameranın bağlı olduğu uydunun 2026 yılına kadar çalışması bekleniyor ve söylenene göre tekrar atmosfere girdiği esnada atmosferde yanacak.

Avrupa Uzay Ajansı, evrenin ilk tam renkli görüntülerini paylaştı
Avrupa Uzay Ajansı, evrenin ilk tam renkli görüntülerini paylaştı

Teknoloji

Avrupa Uzay Ajansı, evrenin ilk tam renkli görüntülerini paylaştı

Bu görüntüleri daha önce görmediniz! Uzayın en ürkütücü fotoğrafları...
Bu görüntüleri daha önce görmediniz! Uzayın en ürkütücü fotoğrafları...

Teknoloji

Bu görüntüleri daha önce görmediniz! Uzayın en ürkütücü fotoğrafları...

Sadece 100 gram ağırlığında! Uzayın o sorununu çözecek
Sadece 100 gram ağırlığında! Uzayın o sorununu çözecek

Teknoloji

Sadece 100 gram ağırlığında! Uzayın o sorununu çözecek

Donma pahasına uzay tutkusu
Donma pahasına uzay tutkusu

Yaşam

Donma pahasına uzay tutkusu

NASA'daki Türk öğrencilere uzayı anlattı! Gençlere tavsiye verdi!
NASA'daki Türk öğrencilere uzayı anlattı! Gençlere tavsiye verdi!

Eğitim

NASA'daki Türk öğrencilere uzayı anlattı! Gençlere tavsiye verdi!

Mehmet Fatih Kacır, BAE'li mevkidaşı ile görüştü! Dikkat çeken çıkış: Takibe başladılar, Uzay'a taşıyacak
Mehmet Fatih Kacır, BAE'li mevkidaşı ile görüştü! Dikkat çeken çıkış: Takibe başladılar, Uzay'a taşıyacak

Teknoloji

Mehmet Fatih Kacır, BAE'li mevkidaşı ile görüştü! Dikkat çeken çıkış: Takibe başladılar, Uzay'a taşıyacak

Uzaydaki en korkunç fotoğrafın şaşırtan hikayesi!
Uzaydaki en korkunç fotoğrafın şaşırtan hikayesi!

Teknoloji

Uzaydaki en korkunç fotoğrafın şaşırtan hikayesi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23