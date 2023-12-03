Dünya'nın uzaydan çekilen ilk 360 derece görüntüleri yayınlandı

Şirket, böyle ekstrem başarılara yabancı değil; bu yıl, yeni modellerinden birini hava balonuyla 26 kilometre yükseklikteki stratosfere göndermişti. Ancak uzay tamamen farklı bir ortam türü. Zira kameranın Dünya yüzeyinden 500 kilometre yukarıda karşılaştığı -70 ila 50 santigrat derece arasındaki aşırı sıcaklıkların şakası yok.

Hepsi bu kadar da değil. Kozmik ışınlar atmosfer dışında durdurulamadığı için kameranın yüksek dozda radyasyona dayanabilmesi gerekiyor. Ayrıca şoklara ve titreşimlere de dayanması lazım. Öte yandan, yukarıda bir şeyler ters giderse kamerayı tamir edecek ya da yeniden konumlandıracak kimsenin olmadığını unutmamak gerekiyor.

Bu yüzden Insta360, Media Storm ve uydu şirketi Spacety ile birlikte çalıştı. Mühendisler lens, anakart ve kasada yaptıkları değişikliklerle kamerayı uzaydaki zorlu koşullara uygun hale getirecek şekilde tasarladı. Kameradaki conta ve plastikteki tutkal ayarlanıp kapsamlı bir şekilde test edildi ve radyasyondan korumak için kalkan olarak altın folyo eklendi.



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Sonuç olarak, alçak Dünya ortamlarına dayanabilen ve yavaşça dönebilen, açıyı ve çekim konumunu ayarlayarak bazı harika çekimler yapabilen kameralar ortaya çıktı. Aynı zamanda yıldızların ve galaksilerin uzayda çok net görünür olduğunu da kanıtlıyor.

Kameranın bağlı olduğu uydunun 2026 yılına kadar çalışması bekleniyor ve söylenene göre tekrar atmosfere girdiği esnada atmosferde yanacak.