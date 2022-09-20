Dünyanın takip ettiği konuşma! BM sayfasında dikkat çeken Türkiye detayı

Birleşmiş Milletler'in (BM) resmi YouTube sayfasında Genel Kurulu'nda konuşma yapacak 36 ülkeden önemli olanları sıralandı. İlk sıraya Türkiye yazılması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda katılımcılara hitap etti. Tüm dünyanın yakından takip ettiği konuşma, Birleşmiş Milletler'in resmi YouTube kanalında da en önemli gelişmelerden biri olarak gösterildi.

"En başa da Türkiye yazılmış"

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler, resmî YouTube kanalındaki Genel Kurulu canlı yayınının başlığında konuşma yapacak 36 ülkeden önemli olanları sıralamış. En başa da Türkiye yazılmış" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Tahıl Koridoru mutabakatı, BM'nin son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biri.

Terörizme karşı her türlü tedbiri almaya muktediriz, gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz.

Avrupa ve BM kurumlarının Yunanistan'ın göçmenlere zulmüne 'dur' demesinin vakti geldi.

Kalıcı çözüm için Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devleti dışında bir ihtimal yok.

Yunanistan'dan tahrik siyasetini bir kenara bırakarak işbirliği çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz.

Uluslararası toplumu, bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet ediyoruz.