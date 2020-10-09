Dünyanın önde gelen medya şirketi, binlerce çalışanını işten çıkaracak
Dünyanın önde gelen medya şirketlerinden, “AT&T Inc's T.N WarnerMedia” yeniden yapılanma programı üzerine maliyetlerini yüzde 20 kısmak için çok sayıda çalışanını işten çıkartmak için hazırlık yapıyor.
Wall Street Journal, CNN, TNT, Cartoon Network gibi kanalları bünyesinde barındıran medya şirketinin önümüzdeki haftalarda binlerce kişiyi işten çıkartacağını açıkladı.
Merkezi New York kentinde bulunan ve haber, müzik, televizyon, film, kitap, dergi yayınlayan dünyanın en büyük medya şirketi, bunlarla birlikte Warner Bros film stüdyolarının da sahibi konumunda.
Yayın, yayıncılık dışında internet ve telekomünikasyon alanında da faaliyetlerde bulunan şirketten yapılan yazılı açıklamada, büyüme fırsatlarına öncelik vermek için yeniden yapılanmaya gidilme planının çalışanlarla paylaşıldığı duyuruldu.