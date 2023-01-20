Dünya’nın kuru inciri Türkiye’den gidiyor

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde sürdürülebilir ihracat için Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği sektörün tüm taraflarını kuru incir üretiminin başkenti Aydın’da “Kuru İncir Kurulu” toplantısında bir araya getirdi.

“Kuru İncir Kurulu” toplandı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından Aydın’da bir otelde düzenlenen, “Kuru İncir Kurulu” toplantısı kuru incir sektöründe Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ihracatçı firmalar, İncir Araştırma Enstitüsü, Aydın Ticaret Borsası ve Nazilli Ticaret Borsası yetkililerini bir araya getirdi. Kuru incirin Türkiye’nin en prestijli ihraç ürünlerinden biri olduğunu dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, 2022 yılında 70 bin ton kuru incir ihracatı karşılığı 246 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdıklarını, 2023 yılında da 70 bin ton ihracat hedeflediklerini paylaştı.

Dünya’nın kuru incir ihtiyacının yüzde 58’ini Türkiye karşılıyor

Türkiye’nin dünya kuru incir ihtiyacının yüzde 58’ini karşıladığı bilgisini paylaşan EKMMİB Başkanı Mehmet Ali Işık, “Kuru incir sektörü olarak 115 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat yaptığımız birinci ülke 37 milyon dolarlık ihracatla Amerika Birleşik Devletleri oldu. Fransa 31 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. En çok ihracat yaptığımız ülkeler listesinin üçüncü basamağının sahibi 30 milyon dolarla Almanya yer alıyor” şeklinde konuştu.

Uzakdoğu’yu Hedef Pazar olarak görüyoruz

Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında Uzakdoğu ülkelerini hedef Pazar olarak belirlediklerini dile getiren Işık, sözlerini şöyle sürdürdü; “Ege İhracatçı Birlikleri olarak Mart ayında üyelerimizin katılımlarını beklediğimiz Malezya’ya yönelik bir Ticaret Heyetimiz olacak, yine önümüzdeki günlerde bir URGE projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu sayede Türkiye’nin küresel pazarlarda konumunu güçlendireceğine ve uluslararası ticarette pazar çeşitliliğini artıracağımıza inanıyoruz.”

Aydın incirinin yüzde 31’i organik

Aydın’da 37 bin hektar alanda 7 milyonu aşkın ağaçta kuru incir üretimi yapıldığını dile getiren Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Öktem, Aydın’daki kuru incir üretim alanlarının yüzde 31’inde organik tarım yapıldığının altını çizdi.

Aydın’da yıllar itibariyle 65-70 bin ton kuru incir yetiştirildiği bilgisini paylaşan Öktem, “Aydın, Türkiye kuru incir üretiminin yüzde 85’ini, dünyanın ise yüzde 60’ını karşılamaktadır. “Aydın İnciri” aynı zamanda ülkemizin AB coğrafi işaretine sahip 8 ürününden birisidir. 2022 yılında ihracatçı firmalar tarafından hazırlanan ve İl Müdürlüğümüzce muayene edilerek ihracatına müsaade edilen kuru incir miktarı 48 bin 649 ton. İlimizde 170 adet incir işletmesi, 166 adet incir deposu bulunmakta. İhracatçılarımıza Aydın merkezde 16, Nazilli’de 5, Sultanhisar ve Söke ilçelerimizde 2’şer olmak üzere toplam 25 inspektör ile karantina hizmetleri veriyoruz” şeklinde konuştu.

EKMMİB üreticilere destek oluyor

Kuru incir üreticilerinin kaliteli ürün üretmesi için çok sayıda eğitim toplantıları düzenlediklerini ve binlerce üreticiye ulaştıklarını aktaran Öktem sözlerini şöyle sürdürdü; “Son 3 yılda yaklaşık 45 bin adet incir fidanı, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği desteğiyle yine son 3 yılda toplamda 34 bin 750 adet incir kurutma kereveti, 3 bin 560 adet örtü file ve 25 bin adet ekşilik tuzağı dağıtımını üreticilerimize yaptık. Sofralarımıza tat katan inciri üreten üreticilerimize her türlü katkı ve desteği veren Ege İhracatçı Birlikleri Başkan ve Yöneticilerine üreticilerimiz ve sektör adına teşekkür ediyorum.” “Kuru İncir Kurulu” toplantısında Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Gabay’ın moderatörlüğünde kuru incirin daha kaliteli üretimi, Avrupa Birliği’ne ihracatta kontrol sıklığının artmaması için atılması gereken adımlar konuşuldu.

Hedefimiz kontrol sıklığının artmaması

EKMMİB Başkan Yardımcısı Yusuf Gabay, Avrupa Birliği’nin 2019 yılında kuru incirde kontrol sıklığını yüzde 10’dan, yüzde 20’ye çıkardığını, bu yıl ise yüzde 30’a çıkmasının gündemde olduğunu bu değişikliğin hayata geçmemesi adına bir çaba içinde olduklarını, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla AB Komisyonu’na yazılı başvuruda bulunacağını belirtti. Gabay, “Önümüzdeki dönemde gerek üretici gerekse ihracatçılarımızca çok daha dikkatli olarak kaliteli kuru incirimizin geri bildirim sayılarının azalmasını sağlayarak kontrol sıklığının yıllar boyunca düşmesini sağlayabiliriz. İhracatçılar olarak kuru inciri altın gibi işliyoruz" dedi. “Kuru İncir Kurulu” toplantısına; Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Öktem, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Gabay, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Günaydın, Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, İncir Araştırma Enstitüsü Gıda Bölüm Başkanı Ramazan Konak, kuru incir ihracatçıları ve kurum temsilcileri yoğun katılım gösterdi.