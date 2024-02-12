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Gündem Dünyanın konuştuğu olay: Sahadaki futbolcunun feci ölümü!
Gündem

Dünyanın konuştuğu olay: Sahadaki futbolcunun feci ölümü!

Yeniakit Publisher
2024-02-12 10:57:00 -

Endonezya'daki bir maç sırasında sahada içindeki futbolcuya yıldırım çarptı. Olayda futbolcu hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Bandung kentinde bulunan Siliwangi Stadyumu'nda oynanan Bandung City ile FBI Subang sırasında trajik bir olay yaşandı.

Maçın devam ettiği esnada stadyumu etkisi altına alan bir yıldırım, 34 yaşındaki Septian Raharaja'yı vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu.

Bandung Emniyet Müdürü Budi Sartono, yaptığı açıklamada oyuncunun öldüğünü belirtirken havanın yağmurlu olmadığından bahsetti.

Hava yağmurlu değildi, güzeldi, Raharaja bir anda gelen yıldırımla aniden yere düştü. Bu olayda futbolcumuz maalesef hayatını kaybetti.

Endonezya basınında yer alan haberlere göre; maçın ikinci yarısında başlangıçta sıcak olan havanın, daha bulutlu hale geldiği ve birkaç kez şimşek sesinin duyulduğu ifade edildi.
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