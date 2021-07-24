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Dünya Dünyanın jandarması ABD’den Somali’de hava saldırısı!
Dünya

Dünyanın jandarması ABD’den Somali’de hava saldırısı!

ABD, Somali'de Eş Şebab'ı hedef alan yeni bir hava saldırısı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 16:28:00 -
Dünyanın jandarması ABD’den Somali’de hava saldırısı!

ABD, Somali'de Eş Şebab'ı hedef alan yeni bir hava saldırısı düzenledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırı ülkenin Galmudug bölgesinde bulunan Qeycad yerleşimi yakınlarında düzenlendi.

Mogdişu hükümeti geçtiğimiz gün bölgede bir hava saldırısının düzenlendiğini duyurmuştu.

Söz konusu hava saldırısı, son 4 gün içerisinde ABD'nin Somali'de düzenlediği ikinci hava saldırısı oldu.

ABD savaş uçakları, 20 Temmuz'da da El Kaide'nin Doğu Afrika kolu Eş Şebab'a hava saldırısı düzenlemiş, saldırı yeni başkan Joe Biden döneminde Somali'de düzenlenen ilk hava saldırısı olmuştu.

ABD ülkeden çekilmişti

ABD ordu güçleri 17 Ocak 2020 tarihinde Somali'den tamamen çekilmişti.

1990'lı yıllarda da askeri operasyonlar düzenlediği Somali'ye son olarak 2007 yılında askeri müdahalede bulunan ABD ve o tarihten bu yana ülkede bulunuyordu.

 

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