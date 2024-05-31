Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi! Doktorların yerini robotlar alacak: Günde 3 bin hasta tedavi olacak! Hizmete girdi

Tsinghua Üniversitesi, şu anda tüm tıp profesyonellerinin ve hastaların büyük dil modeli (LLM) tarafından yönlendirildiği sanal bir dünya olan “Agent Hastanesi’ üzerinde çalışıyor.

Solunum hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığın teşhis ve tedavisini simüle edebilen bu yapay zeka doktorlar, danışma, muayene, teşhis, tedavi ve takip süreçlerinin tamamını üstlenebiliyor.

Bu hasta sayısının yapay zeka tarafından değil insanlar tarafından bakıldığında iki yıllık bir süreye tekabül ettiği söyleniyor. Bu hastane, tıp öğrencileri için de büyük bir fırsat sunuyor. Gerçek hastalara zarar verme korkusu olmadan tedavi planları önerme yeteneği, öğrencilerin pratik yapmalarını ve tecrübe kazanmalarını sağlayacak. Liu Yang, bu sayede “yüksek nitelikli doktorlar” yetiştirileceğini söylüyor.