  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi! Doktorların yerini robotlar alacak: Günde 3 bin hasta tedavi olacak! Hizmete girdi
Teknoloji

Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi! Doktorların yerini robotlar alacak: Günde 3 bin hasta tedavi olacak! Hizmete girdi

Yeniakit Publisher
2024-05-31 18:46:00 -
Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi! Doktorların yerini robotlar alacak: Günde 3 bin hasta tedavi olacak! Hizmete girdi

Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi hizmete girdi! Günde 3 bin hasta, en son teknolojilerle donatılmış bu hastanede tedavi görecek

Tsinghua Üniversitesi, şu anda tüm tıp profesyonellerinin ve hastaların büyük dil modeli (LLM) tarafından yönlendirildiği sanal bir dünya olan “Agent Hastanesi’ üzerinde çalışıyor.
Solunum hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığın teşhis ve tedavisini simüle edebilen bu yapay zeka doktorlar, danışma, muayene, teşhis, tedavi ve takip süreçlerinin tamamını üstlenebiliyor.

Bu hasta sayısının yapay zeka tarafından değil insanlar tarafından bakıldığında iki yıllık bir süreye tekabül ettiği söyleniyor. Bu hastane, tıp öğrencileri için de büyük bir fırsat sunuyor. Gerçek hastalara zarar verme korkusu olmadan tedavi planları önerme yeteneği, öğrencilerin pratik yapmalarını ve tecrübe kazanmalarını sağlayacak. Liu Yang, bu sayede “yüksek nitelikli doktorlar” yetiştirileceğini söylüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23