Dünyanın ilk siborg’u hayatını kaybetti

2017’de motor nöron hastalığı (ALS) teşhisi konulduktan sonra bilimin sınırlarını zorlamak istediğini, ömrünü uzatmaya ve tamamen robotik olmaya karar verdiğini açıklayan Morgan’ın aile ortamında huzur içinde öldüğü bildirildi.

Bir dizi zorlu ameliyatla tamamen robotik bir hale gelen Morgan, kendisine “Peter 2.0” adını vermişti. Göz izleme teknolojisini keşfederek kendisinin üzerinde uygulayan bilim insanı, sadece gözlerini kullanarak birden fazla bilgisayarı kontrol edebiliyordu.

Morgan sesini kaybetmeden önce kendi sesiyle konuşabilmek için yapay zekâyı kullanarak bir avatar oluşturmuş ve ses kayıtlarını yüklemişti. Ayrıca beslenme tüplerine sahipti.