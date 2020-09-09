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Gündem Dünyanın ilk Kovid-19 aşısı piyasaya çıktı
Gündem

Dünyanın ilk Kovid-19 aşısı piyasaya çıktı

Rusya’nın Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V adlı kovid-19 aşısının ilk partisi dolaşıma girdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:56:00 - 2020-09-09 11:10:09
Dünyanın ilk Kovid-19 aşısı piyasaya çıktı

Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Merkezi’nin koronavirüse karşı geliştirdiği ‘Gam-COVID-Vac’ (Sputnik V) aşısının ilk partisinin, Roszdravnadzor laboratuarlarında gerekli testlerini geçtiğini ve dolaşıma açıldığını duyurdu. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, aşının 3. aşamadaki klinik deneylerinin bu hafta gönüllülere yapılacağını açıklamıştı.

Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin 11 Ağustos tarihinde tescillenmesinin ardından, aralarında BAE, Suudi Arabistan, Endonezya, Filipinler, Meksika, Brezilya ve Hindistan’ın bulunduğu en az 20 ülke, aşıyla ilgilendiklerini açıkladı.

ABD’nin aşısı farelerde koronavirüsü önledi

ABD’li ilaç şirketi JohnsonJohnson, geliştirdiği ‘Ad26-S.PP’ adlı Kovid-19 aşısının fare deneylerinde olumlu sonuç verdiğini ve tüm farelerin virüsü nötralize edici antikorlar geliştirdiğini açıkladı. Aşıyı geliştiren araştırmacılar, virüsü etkisiz hale getiren antikor üretimiyle hayvanlardaki viral yükün, aşılanmanın 2’nci gününden itibaren azaldığını duyurdu.

Soğuk algınlığına neden olan adenuvirüsün genetik meteryalini içeren ve haftaya 3. faz deneylere başlanacağı duyurulan aşı, ABD, Brezilya, Şili, Flipinler ve Güney Afrika’da 60 bin kişi üzerinde denenecek.

 

Yeni Akit Gazetesi

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