Dünyanın ilk ışık temelli kuantum bilgisayarı üretildi
Çinli bilim insanları, dünyada ilk kez ışık temelli kuantum bilgisayarı geliştirmeyi başardı.
Çinli bilim insanları, klasik süper bilgisayarlara göre problemleri çok daha hızlı çözebilen dünyanın ilk ışık temelli kuantum bilgisayarını geliştirdiklerini açıkladı.
Jiuzhang ismi verilen bilgisayarın, 'Gaussian boson sampling' adlı bir hesaplama işlemini sadece 200 saniyede hesaplayabildiği belirtildi. Aynı hesaplamanın, dünyanın en hızlı klasik süper bilgisayarı Fugaku'da 600 milyon yıl civarında sürdüğü aktarıldı.
Google'ın 53 qubit kuantum bilgisayarının geçtiğimiz seneki rekorunun ardından hemen ikinci sırada bulunan Jiuzhang, fotonlu kuantum hesaplama testinde de başarılı oldu.
Çalışmanın detayları Science dergisinde yayınlandı.