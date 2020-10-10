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Yaşam Dünyanın ilk gerçek boyutlu Godzilla parkı açılıyor
Yaşam

Dünyanın ilk gerçek boyutlu Godzilla parkı açılıyor

Japonya'da dünyanın ilk gerçek boyutlu Godzilla modeli, tema parkında ziyaretçilerini bekliyor. Dev Godzilla'nın 55 metre uzunluğa, 25 metre genişliğe ve 23 metre yüksekliğe sahip olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 17:03:00 -
Dünyanın ilk gerçek boyutlu Godzilla parkı açılıyor

Japonya'da dünyanın ilk gerçek boyutlu Godzilla modeli, tema parkında ziyaretçilerini bekliyor.

Japonya'nın Awaji Adası'nda yaz başında açılması planlanan Nijigen no Mori Park'ın açılışı koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ertelendi.

İlerleyen zamanlarda kapılarını ziyaretçilerine açmayı hedefleyen tema parkı, 500 binden fazla kişinin ziyaret edeceği düşünülüyor.

Parkta yer alan Godzilla'nın 55 metre uzunluğa, 25 metre genişliğe ve 23 metre yüksekliğe sahip olduğu açıklandı.

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