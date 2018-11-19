0553 313 94 23

‘Dünyanın her tarafında tanıtım ve ihracat atağına geçeceğiz’

İstanbul’da DEİK’in Mali Kurul Toplantısı’nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel ekonominin çok önemli bir değişim sürecinden geçtiğini belirterek, Yeni küresel ekonomiye uyum sağlayacak, başarılı olacak ve yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükseleceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak yeni küresel denklemi çok iyi görüyor ve gerekli çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:47
‘Dünyanın her tarafında tanıtım ve ihracat atağına geçeceğiz’

İstanbul’da DEİK’in Mali Kurul Toplantısı’nın ardından dünya genelinde faaliyet gösteren ve özel sektörün dış ekonomik ilişkilerini yürüten İş Konseyi BaşkanlarıTicari Diplomasi Buluşması”nda bir araya geldi. Toplantıda Çin’den ABD’ye, Hindistan’dan Rusya’ya bulundukları ülkelerde ticaret ve işbirliğini geliştirmek için çözüm önerilerini ve hedefleri sıralayan İş Konseyi Başkanları, ticari diplomaside yaşanan sorunları ve tespitlerini de aktardı.

Burada bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel ekonominin çok önemli bir değişim sürecinden geçtiğinin altını çizerek şöyle devam etti: “21. yüzyılın yeni teknolojileri giderek daha fazla kendini hissettirecek ve tüm dünyayı dönüştürecektir. Dünya ekonomisi  tarihi bir dönemden geçerken, bizi önemli bir görev bekliyor. Yeni küresel ekonomiye uyum sağlayacak, başarılı olacak ve yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükseleceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak yeni küresel denklemi çok iyi görüyor ve gerekli çalışmaları yürütüyoruz.

Bu kapsamda 3 hedeflerinin bulunduğunu vurgulayan Pekcan, bunları “markalaşma ve tasarımla daha rekabetçi hale gelmek, iç ticareti modern çağın gereklerine göre modern mevzuatlarla ve dijitalleştirme ile geliştirmek, üretimde ise yeni teknolojilerle çağı yakalamak” olarak sıraladı.

Dünyanın her tarafında dört koldan tanıtım ve ihracat atağına geçeceğiz diyen Bakan Pekcan, İş Konseyi Başkanlarına seslenerek “Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, BREXIT gibi ülkemiz dış ticaretini etkileyecek tüm süreçlerde muhataplarınızı bizim yanımıza dahil etmek için çalışmanızı bekliyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 12:47
  1. İstanbul
  2. DEİK’in Mali Kurul Toplantısı
  3. özel sektör
  4. İş Konseyi Başkanları
  5. Ticari Diplomasi Buluşması
  6. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  7. Gümrük Birliği
  8. BREXIT

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tercüman istedi!
    1. Tercüman istedi!
    2. TOKİ Amasya konut başvuruları
    3. ABD'nin 'Stinger'ına rakip yerli..
    4. Van'da takibe alınan araçta 12 bin 990..
    5. Gaziantep'te feci kaza! 16 yaralı
    6. Fenerbahçe'den yılın transfer bombası..
    7. İnatçı sürücüler gişede sıkıştı!
    8. Fransızlar duyurdu! 6 hafta yok
    9. Suriye'de terörist pazarlığı! Sahnede..
    10. Erdoğan'a hakaret eden iki kişi..
    11. İzmir'de TIR devrildi! Sürücü yaşamını..
    12. Mevlid Kandili duası ve namazı nedir?..
    13. Mevlid Kandil namazı kaç rekat kılınır..
    14. Aykut Kocaman'dan Galatasaray..
    15. AK Parti ve MHP'nin İBB adayı Binali..
    16. ‘Dünyanın her tarafında tanıtım ve..
    17. Türkiye 5G’ye ne zaman geçecek?
    18. Esed askeri bölgeye sızmaya çalıştı.....
    19. Malul sayılmayan gazilere siber saldırı!
    20. AÖF güz dönemi ara vize sınavı giriş..
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor