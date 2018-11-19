‘Dünyanın her tarafında tanıtım ve ihracat atağına geçeceğiz’

İstanbul’da DEİK’in Mali Kurul Toplantısı’nın ardından dünya genelinde faaliyet gösteren ve özel sektörün dış ekonomik ilişkilerini yürüten İş Konseyi Başkanları “Ticari Diplomasi Buluşması”nda bir araya geldi. Toplantıda Çin’den ABD’ye, Hindistan’dan Rusya’ya bulundukları ülkelerde ticaret ve işbirliğini geliştirmek için çözüm önerilerini ve hedefleri sıralayan İş Konseyi Başkanları, ticari diplomaside yaşanan sorunları ve tespitlerini de aktardı.

Burada bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel ekonominin çok önemli bir değişim sürecinden geçtiğinin altını çizerek şöyle devam etti: “21. yüzyılın yeni teknolojileri giderek daha fazla kendini hissettirecek ve tüm dünyayı dönüştürecektir. Dünya ekonomisi tarihi bir dönemden geçerken, bizi önemli bir görev bekliyor. Yeni küresel ekonomiye uyum sağlayacak, başarılı olacak ve yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükseleceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak yeni küresel denklemi çok iyi görüyor ve gerekli çalışmaları yürütüyoruz.”

Bu kapsamda 3 hedeflerinin bulunduğunu vurgulayan Pekcan, bunları “markalaşma ve tasarımla daha rekabetçi hale gelmek, iç ticareti modern çağın gereklerine göre modern mevzuatlarla ve dijitalleştirme ile geliştirmek, üretimde ise yeni teknolojilerle çağı yakalamak” olarak sıraladı.

Dünyanın her tarafında dört koldan tanıtım ve ihracat atağına geçeceğiz diyen Bakan Pekcan, İş Konseyi Başkanlarına seslenerek “Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, BREXIT gibi ülkemiz dış ticaretini etkileyecek tüm süreçlerde muhataplarınızı bizim yanımıza dahil etmek için çalışmanızı bekliyoruz” dedi.