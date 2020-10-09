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Dünya Dünyanın gözü orada! Başkente asker yığılıyor
Dünya

Dünyanın gözü orada! Başkente asker yığılıyor

Milletvekili seçimleri sonrası karışan Kırgızistan'da hükümet bugün düştü. Ülkede olağanüstü hal ilan edilirken, Cumhurbaşkanı Ceenbekov başkent Bişkek'e ordu birliklerinin konuşlanması talimatını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:29:00 -
Dünyanın gözü orada! Başkente asker yığılıyor

Orta Asya ülkesi Kırgızistan'da hafta sonu gerçekleşen seçim sonuçlarının muhalefet tarafından kabul edilmemesiyle başlayan çalkantı, yeni bir boyuta ulaştı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, görevini bırakan başbakan Kubatbek Boronov ve kabinenin istifasını bugün kabul etti.

Asker konuşlandırma talimatı

Öğle saatlerinde ise sürpriz bir kararla başkent Bişkek'te sokağa çıkma yasağının da dahil olduğu OHAL ilan etti. Kırgız lider, başkent Bişkek'e ordu birliklerinin konuşlandırılması talimatı verdi.

Cumhurbaşkanının emri uyarınca askeri birlikler yollara barikat kuracak, silahlı çatışmaları engelleyerek sivillleri koruyacak. Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, OHAL'in 21 Ekime'e kadar yürürlükte olacağını kaydetti. 

4 Ekim'de yapılan seçimlerde cumhurbaşkanına yakın iki parti parlamentoda çoğunluğu kazanmış, bunun üzerine protestolar başlamıştı.

Uluslararası gözlemciler, "oy satın alma ve gözdağı" iddialarının güvenilir ve kaygı verici olduğunu belirtmişti.

Seçimlerin ardından ülkedeki siyasi kriz derinleşti. Farklı muhalif gruplar hükümet binalarını ele geçirdi.

Ceenbekov, muhalefetin sonuçlarını tanımadığı seçimlerin ardından düzenlenen protesto gösterileri sonrası Başbakan Kubatbek Boronov ve tüm bakanları görevden aldı.

Ceenbekov, "iktidar değişimi için meşru yollardan gerçekleşirse" istifa etmeye hazır olduğunu söylemişti.

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