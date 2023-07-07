Dünyanın gözü İstanbul'da!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Dünya bu kritik görüşmeye kilitlendi.
Dünyanın gözünü İstanbul'a çevirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'nin İstanbul'daki görüşmesi başladı. Karşılama töreninin ardından tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.
11-12 Temmuz'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi Erdoğan ve Zelenski'nin İstanbul'da bir araya gelmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, 17 Temmuz'da bitecek olan Karadeniz Tahıl Anlaşması ve Rusya-Ukrayna savaşını ele alınacak.