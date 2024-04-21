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Dünya Dünyanın gözleri önünde... İsrail durmak bilmiyor! Onay verdiler
Dünya

Dünyanın gözleri önünde... İsrail durmak bilmiyor! Onay verdiler

Yeniakit Publisher
2024-04-21 23:22:00 -
Dünyanın gözleri önünde... İsrail durmak bilmiyor! Onay verdiler

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, insanlık dramının yaşandığı Gazze'de savaşın devam etmesine ilişkin planı onayladığı bildirildi.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi.

Hagari, "Genelkurmay Başkanı, güney cephesindeki (Gazze) 'operasyonların' sürdürülmesine ilişkin planı onayladı." dedi.

Gazze'nin orta kesiminde bu hafta bir "operasyonu" daha tamamladıklarını ve Hamas'a ait bir altyapıyı yok ettiklerini kaydeden Hagari, Gazze'deki savaşın sonraki aşamaları için hazırlık yapıldığını aktardı.

Hagari, ordunun direktiflerinde bir değişiklik olmadığını, olması durumunda şeffaf bir şekilde ve sorumluluk bilinciyle güncelleme yapacaklarını dile getirdi.

Hagari'nin söz konusu açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ilerleyen günlerde Hamas'ın üzerindeki "diplomatik ve askeri baskıyı artıracakları" yönündeki açıklamalarının ardından geldi.
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