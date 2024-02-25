Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı oymuş! Fosfor, manganez, demir ne varsa onda: çok değerli

Doğanın insana sunduğu bir dizi bitkisel tedavi var. Darı ise zengin magnezyum içeriği sayesinde en çok şifa dağıtan tahıllar arasında yer alıyor.

Çocukları astıma karşı koruyor, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına destek oluyor ve yorgunluktan şikayet edenlere enerji kaynağı oluyor.

EN ZENGİN MAGNEZYUM KAYNAKLARINDAN

Darı sindirimi son derece kolaydır, glisemik indeksi düşüktür ve tokluk hissi yaratır. Demir ve lif içeriği yüksek bir tahıl olması nedeniyle oldukça sağlıklıdır. En zengin magnezyum kaynaklarından biridir. Aynı zamanda fosfor, manganez ve demir içerir.

KAN ŞEKERİ SEVİYELERİNİ DÜZENLER

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Serotonin seviyesini artıran esansiyel bir amino asit içerir , bu da mutluluk hormonunu artırması anlamına gelir. Bu gıda güçlü bir antioksidan etkiye sahip olduğu için serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruma sağlar.

Darının kan şekerini düzenleme özelliği haklı olarak yayılmıştır . İçerisindeki proteinin insülin duyarlılığını arttırdığı, kan şekeri ve trigliserit düzeylerini düşürdüğü ortaya çıktı.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR, BAĞIRSAKLARI TEMİZLER

Darı kolayca sindirilebilir olduğundan ve yüksek diyet lifi içeriği bağırsakları temizlediğinden mideniz üzerinde son derece iyi bir etkiye sahiptir. Darı tohumlarında çözünür lif bulunur, bu lif kötü olan yani LDL yani kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı olur.Çünkü bu çözünür lif midede jel benzeri bir kütle oluşturur ve kolesterolün emilmesine izin vermez. Bu etki mekanizması ateroskleroz riskini azaltabilir.

CİLDİ VE SAÇLARI GÜZELLEŞTİRİR

Darının bir başka süper gücü de birinci sınıf bir B vitamini kaynağı olmasıdır. Az miktarda darı ile sadece sinir sistemimizi desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda cildimize de iyi geliyoruz. Düzenli tüketimi cildi güzelleştirir, saç ve tırnakları güçlendirir.

TİROİD HASTALARI TÜKETMEMELİDİR!

Tiroid hastalıklarından muzdarip olanlar darıdan kaçınmalıdır. Çünkü gluten yerine guatrojen içermektedir. Guatrojenler , tiroid fonksiyonunu baskılayan ve genişlemiş bir tiroid bezine yol açabilen maddelerdir.Ayrıca darının guatrojenik içeriği pişirme sırasında artar, bu nedenle darı tiroid sorunu olan kişiler için önerilmez.

DARI NASIL TÜKETİLİR?

Darı denemek istiyorsanız, pişirmeden önce tohumları iyice yıkayın. Yıkanmış darıyı üç katı kadar suyla bir tencereye alın ve üzeri kapalı olarak 15-20 dakika yumuşayıncaya kadar pişirin. Yoğurt ve meyve ile kahvaltı için mükemmel bir enerji kaynağıdır.Ana yemeğin yanında garnitür olarak yiyebilir, pilav yerine onunla yiyebilir veya herhangi bir yemeği zenginleştirebilirsiniz. Tatlı olarak denemek isterseniz kakao, vanilya veya damla çikolata ile tatlandırabilirsiniz.

Darı en çok yulaf ezmesi olarak tüketiliyor. Bunun için darı tanelerini öğütüp un haline getirerek veya önceden işlenmiş yulaf ezmesi satın alarak yapabilirsiniz. Yulaf ezmesini süt, su veya bitki bazlı sütlerle karıştırarak pişirebilirsiniz. Ardından isteğe bağlı olarak meyve, kuruyemiş veya tarçın gibi eklemeler yapabilirsiniz.

Darıyı pişmiş şekilde tüketmek de mümkün. Darı tanelerini kaynar suya ekleyip pişirebilirsiniz. Su oranını yaklaşık olarak 1 su bardağı darı için 3 su bardağı su olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Piştikten sonra üzerine tuz veya baharat ekleyerek lezzetlendirebilirsiniz. Pişmiş darıyı yanında sebze, et veya tavukla servis yapabilirsiniz.Darıyı un haline getirerek farklı tariflerde kullanabilirsiniz. Darı unu, ekmek, kek veya kurabiye gibi hamur işlerinde buğday ununun bir kısmının yerine kullanılıyor. Ayrıca, darı ununu pankek, waffle veya krep gibi kahvaltı yiyeceklerine ekleyebilirsiniz.Darı, salatalara ekstra bir besleyici öğe olarak ekleniyor. Pişirilmiş veya haşlanmış darıyı yeşilliklerle, sebzelerle ve protein kaynaklarıyla birleştirerek sağlıklı bir salata yapabilirsiniz. Zeytinyağı ve limon suyu gibi hafif bir sosla tatlandırabilirsiniz.