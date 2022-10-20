Dünyanın en zengin insanlarından olan Jeff Bezos’tan korkutan çıkış! 'Geliyor' diyerek duyurdu

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci insanı Jeff Bezos, ekonomide daha zorlu zamanların yaklaşmakta olduğu konusunda uyardı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Goldman Sachs CEO’su David Solomon’un CNBC’ye verdiği bir röportajına atıfta bulunarak “Evet, ekonomideki olasılıklar, gemiyi fırtınaya hazırlamamız gerektiğini söylüyor” diye yazdı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Solomon, Goldman Sachs’ın Wall Street tahminlerini aşan üç aylık kazanç sonuçları yayınlamasının ardından yaptığı değerlendirmesinde hem kurumsal liderlerin hem de yatırımcıların artan riskleri anlamalarının ve buna göre hazırlanmalarının zamanının geldiğini söylemişti.

Solomon “Ufukta daha fazla oynaklık olmasını beklemeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu kesinlikle gerçekten zor bir ekonomik senaryomuz olduğu anlamına gelmiyor. Ancak sonuçların dağılımına bakıldığında, ABD’de resesyon yaşama ihtimalimiz yüksek" ifadelerini kullanmıştı.