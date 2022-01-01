Dünyanın en zengin adamı Musk'tan altın değerinde 5 tavsiye

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, katıldığı bir podcast yayınında çeşitli açıklamalar yaptı. Dünyanın en zengin iş insanı, başarılı olmak isteyen gençlere 5 öneride bulundu.

1. FAYDALI OLUN

Musk'ın ilk tavsiyesi "faydalı olun" yönündeydi. Musk, "İnsanlara ve dünyaya faydalı işler yapın. Faydalı olmak çok ama çok zordur." dedi. Musk'a göre faydalı işler yapan bir kişinin yaşamı oldukça değerli.

2. TOPLUMA KATKIDA BULUNUN

Elon Musk'ın ikinci tavsiyesi de ilkiyle oldukça ilişkili. Elon Musk'a göre başarılı olmak isteyen topluma aldıklarından daha çok vermeli.

Musk, "Topluma pozitif bir net kat katkıda bulunun. Bu amaçlanması gereken bir şey." şeklinde konuştu. Musk ayrıca dürüst bir şekilde işini yapanlara oldukça saygı duyduğunu söyledi.

3. LİDER OLMAYA ÇALIŞMAYIN

Tesla ve SpaceX CEO'su, gençlere "lider olmaya çalışmayın" tavsiyesinde bulundu. Musk'ın düşüncesine göre, çoğu zaman lider olmasını istediğimiz insanlar, lider olmak istemeyen insanlardan oluşuyor.

4. KİTAP OKUYUN

Elon Musk, çocukken ansiklopediler okuduğunu belirterek, "İnsanları daha çok fazla kitap okumaları yönünde teşvik ediyorum. Olabildiğince çok bilgiyi sindirin ve bilgi dünyasında kabul görebilecek kadar genel kültür inşa etmeye çalışın." ifadelerini kullandı.

5. BAŞKALARIYLA KONUŞARAK ÖĞRENİN

Elon Musk'ın son tavsiyesi ise başkalarıyla konuşmak oldu. Musk, "Hayatı farklı yaşayan, farklı sektörlerden mesleklerden ve yeteneklerden insanlarla konuşun. Öğrenebildiğiniz kadar çok öğrenin." diye konuştu.