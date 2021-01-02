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Aktüel Dünyanın en zengin 500 insanı 2020'de servetlerine toplam 1,8 trilyon dolar kattı
Aktüel

Dünyanın en zengin 500 insanı 2020'de servetlerine toplam 1,8 trilyon dolar kattı

Yeniakit Publisher
2021-01-02 20:02:09 -
Dünyanın en zengin 500 insanı 2020'de servetlerine toplam 1,8 trilyon dolar kattı

WASHINGTON (AA) - Dünyanın en zengin 500 kişisinin servetlerinin 2020 yılında yaklaşık 1,8 trilyon dolar artışla toplam 7,6 trilyon dolara ulaştığı bildirildi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zenginleri yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde geçen 2020'de de servetlerine servet kattı.

2021'in ilk gününde güncellenen listeye göre Kovid-19 salgınına rağmen 2020'de milyarderler listesine girenlerin servetlerindeki toplam artış yüzde 31'i buldu. Bu artışın, 8 yıldır yayımlanan endeksin tarihindeki en yüksek artış olduğu kaydedildi.

İlk 5 ismin 100 milyar dolardan fazla servete sahip olduğu listede Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 190, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk 170, Microsoft'un kurucusu Bill Gates 132, Fransız iş insanı Bernard Arnault 114 ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise 104 milyar dolarlık servete sahip gözüküyor.

Listenin ilk 10 sırasındaki ismin 8'inin teknoloji şirketlerine sahip olması dikkati çekerken en tepede yer alan Bezos ile Musk'ın son 12 aylık dönemde servetlerine toplam 217 milyar dolar ekledikleri görüldü.

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