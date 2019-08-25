0553 313 94 23

Dünyanın en yaşlı porsuk ağacını görmek için gittikleri dağlık alanda kayboldular

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Bacaklı Yayla’da dağlık alanda yürüyüş yaparken mahsur kalan 6 kişi, AFAD ekiplerince 10 saat sonra kurtarıldı.

25 Ağustos 2019 Pazar 10:29
Dünyanın en yaşlı porsuk ağacını görmek için gittikleri dağlık alanda kayboldular

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Bacaklı Yayla’da dağlık alanda yürüyüş yaparken mahsur kalan 6 kişi, AFAD ekiplerince 10 saat sonra kurtarıldı.


Ankara’dan geldikleri öğrenilen 2’si kadın 6 kişi, Gümeli beldesi Bacaklı Yaylası’ndakiormanlık alanda birlikte gezmek için 4 bin 114 yaşındaki porsuk ağacını görmek için gezi düzenlediklerini söylediler. Grup halinde birlikte Bacaklı Yayla mevkiindeki dağlık alan bölgesinde doğada gezinti yapan 6 kişi yollarını kaybetti. Gezinti sırasında kayalıklardamahsur kaldıklarını ve bulundukları yerden kendi imkanlarıyla inemeyeceklerini anlayan grup üyelerinden biri AFAD’ı aradı. Yardım istenmesinin ardından olay yerine AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kayalık bölgede mahsur kalan 6 kişi, 10 saatlik çalışmanın ardından AFAD ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. 6 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 10:29
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Egeli mobilyacılar, İtalyan mobilya markalarının üreticisi olmak istiyor
    1. Egeli mobilyacılar, İtalyan mobilya..
    2. CHP’li Haluk Pekşen: Cumhurbaşkanı..
    3. G7 Zirvesinin yankıları! Trump’ın..
    4. Altına hücum edip yüzde 30 kazandılar
    5. Yurtta hava durumu
    6. Suudi Arabistan hava üssüne saldırı
    7. Büyükşehir’den Anıtkabir temizliği
    8. Hükümette neler oluyor?
    9. Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi..
    10. Antalya’dan ev sahibi olmak için yeni..
    11. Adana'da 76 düzensiz göçmen yakalandı
    12. Başkan Kılca ve meclis üyeleri,..
    13. (Özel) Altın burunlu köpekler AFAD’da..
    14. Fiziksel engelli Muhammed’e altın..
    15. Bigaspor sezonunun açılışını yaptı
    16. Bayraklı’da parklara kauçuk zemin
    17. Rıdvan Dilmen'den büyük övgü: Bir tek..
    18. Hasanoğlu’ndan katılım paylı destek
    19. Sivas'ta otomobil devrildi! 4 yaralı
    20. Kedi evleri Gemlik Belediyesi’nden
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek