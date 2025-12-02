Dünyanın en yaşlı kuşu olarak tarihe geçti: Kuş geri döndü! görüntüleri, hayatı her sene ilgi görüyor 

Dünyanın en ünlü kuşlarından biri, 75 yaşındaki albatros Wisdom, yuvasına geri döndü. Dünyanın en yaşlı üreyen kuşu olarak bilinen Wisdom, 2025-2026 yuvalama sezonu için bu ayın başında Merkezi Pasifik’teki Midway Atoll Ulusal Yaban Hayatı Sığınağı’na geldi.

Popular Science'ın aktardığına göre Laysan albatrosları, tıpkı Wisdom gibi, her yıl aynı yuvalama alanına geri dönüyor. Kuşlar, Hawaii Takımadaları’nın kuzeybatı ucundaki sığınağa ulaştıklarında eşleriyle yeniden bir araya geliyor. Planlandığı gibi olursa, tek bir yumurta bırakacak ve atolda yuvalayacaklar. ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi’ne göre, Wisdom’ın bu yılki gelişi önceki yıllara göre biraz daha erken gerçekleşti. Geçen yılki eşi ise henüz görülmedi.

1956 yılında yaban hayatı biyoloğu Chandler Robbins, Wisdom’ı ilk kez yumurta bırakırken işaretleyip tanımlamıştı. O günden bu yana Wisdom’ın tahmini 50–60 yumurta bıraktığı ve en az 30 civcivin uçmayı öğrendiği belirtiliyor. Geçen yıl Wisdom, tahmini 74 yaşında bir yumurta bırakarak dünyada bilinen en yaşlı vahşi kuş olarak tarihe geçti.

Derin deniz süngerleri ve Grönland köpekbalıkları da hayvanlar aleminde ileri yaşlarda üreme yetenekleriyle biliniyor. Koloni oluşturan süngerlerin binlerce yıl üreyebileceği düşünülürken, Grönland köpekbalıkları 200 yıla kadar yaşayabiliyor ve birçok yıl boyunca üreyebiliyor.