Dünyanın en yaşlı futbolcusu kendisine kulüp arıyor
Dünyanın en yaşlı futbolcusu Dickie Borthwick, "90 dakika oynayacak durumdayım" diyerek kulüp aradığını söyledi.
Büyük Britanyalı Dickie Borthwick'in, futbol aşkı bitmiyor.
Dünyanın en yaşlı futbolcusu olan Borthwick, kendisine kulüp araradığını söyledi.
Gelecek ay içerisinde 84 yaşından gün alacak olan Borthwick, "90 dakika oynayacak durumdayım." şeklinde konuştu.
72 yıldır futbol oynuyor
Görev aldığı veteranlar takımının kapanmasıyla birlikte boşta kalan Dickie Borthwick, daha ciddi bir seviyede futbol oynamak istediğini söyledi.
72 yıldır futbol oynadığı belirten tecrübeli oyuncu, 15 takımda forma giydi.