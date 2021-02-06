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Ekonomi Dünyanın en ünlü gökdeleni artık tamamen rüzgar enerjisi kullanıyor
Ekonomi

Dünyanın en ünlü gökdeleni artık tamamen rüzgar enerjisi kullanıyor

New York'taki Empire State Binası’nın elektrik ihtiyacının tamamı artık rüzgar enerjisinden karşılanıyor. Yenilenebilir enerjiye geçiş 204 milyon kilogram karbondioksit tasarrufu sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 01:15:00 -
Dünyanın en ünlü gökdeleni artık tamamen rüzgar enerjisi kullanıyor

Dünyanın en ikonik yapılarından biri olan Empire State Binası artık elektrik ihtiyacının tamamını yeşil enerjiden karşılıyor. New York'taki Manhattan Adası'nda bulunan 103 katlı gökdelen bu yıl itibariyle tamamen çevre dostu hale geldi.

Empire State Binası'nın sahibi Empire State Realty Trust şirketi bu hafta Green Mountain Energy ve Direct Energy firmalarıyla üç yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. İki tedarikçi Empire State Binası ve ESRT'nin portföyündeki diğer 13 ofis binasına 300 milyon kilovat-saat (kWh) yenilenebilir enerji sağlayacak.

Sürdürülebilir mimari önem teşkil ediyor

Empire State Binası'nın doğrudan rüzgar türbinlerine bağlanması gibi bir durum söz konusu değil. Bunun yerine şirket binaların elektriğini karşılamakta kullanılan yenilenebilir enerji için para ödeyecek. Yapılan basın açıklamasına göre rüzgar enerjisine geçiş 204 milyon kilogram karbondioksit tasarrufu sağlayacak.

Empire State Realty Trust, yeşil enerjiye geçiş yapan en büyük gayrimenkul şirketi konumunda. İklim değişikliği nedeniyle birçok binanın "yeşil"e döndüğüne şahit oluyoruz. Bu da yenilebilir enerji kaynaklarına öncelik veren sürdürülebilir mimari kavramının geleceğimiz için ne kadar önemli hale geldiğini gösteriyor.

Kaynak: Donanım Haber

 

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