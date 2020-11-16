Dünyanın en tehlikeli bölgesinde 9 günde 8.saldırı! Çinliler kaçırıldı

Geçtiğimiz günlerde Gine Körfezi'nde korsanların ZHEN HUA 7 isimli Çin bayraklı kargo gemisine saldırdığı bildirilmişti.

13 Kasım'da Gine Körfezi'nde Principe'den yaklaşık 80 deniz mili kuzeybatıda bir kargo gemisinin korsanlar tarafından saldırıya uğradığı duyurulmuştu.

Geminin ekim ortasından beri Sao Tome ve Principe açıklarında Gine Körfezi bölgesinde faaliyet gösteren Çin bayraklı ZHEN HUA 7 isimli gemi olduğu belirtilirken mürettebattan bazılarının kaçırılmış olabileceği iddia ediliyordu.

Yeni gelen detaylarda saldırıda en az bir mürettebatın yaralandığı, ilk yardımın ise İtalyan Donanması firkateyni tarafından yapıldığı bildirildi. Yaralı mürettebat firkateyn helikopteri ile Sao Tome hastanesine götürüldü.

Diğer bilgilere göre geminin içerisinde bulunan toplam 27 mürettebattan 14'ü kaçırıldı. Dryad Global'e göre göre 27 mürettebatından 14'ü kaçırıldı ve kurbanların tamamı Çin vatandaşı. Geminin AIS sistemi aktif durumda ve Ekvator Ginesi Malabo'ya doğru ilerlediği belirtildi.

Liberya'da bayraklı 50.000 dwt'lik ağır kaldırma gemisi Zhen Hua 7 Şangay merkezli operatöre ait.

Dünyanın en tehlikeli körfezi

Dryad'a göre gemiye binme, Gine Körfezi bölgesinde dokuz gün içinde sekizinci saldırı oldu. Bu rakam ise Batı Afrika açıklarında devam eden kritik riski vurguluyor. Aynı zamanda, bölgede yılın 21. kaçırılma olayı oldu ve kaçırılan denizcilerin toplam sayısını 110'a çıkardı.

Denizcilerin kaçırıldığı olayların sık yaşandığı Gine Körfezi dünyanın en tehlikeli bölgesi olarak biliniyor.