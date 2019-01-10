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Dünyanın en küçük osiloskobu Arıkovanı’nda destekçilerini bekliyor

Elektriksel sinyalleri dalgalara dönüştürmeye yarayan osiloskopun en küçük versiyonu Minis, Arıkovanı tarafından vitrine çıkarıldı.

10 Ocak 2019 Perşembe 11:14
Dünyanın en küçük osiloskobu Arıkovanı’nda destekçilerini bekliyor

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, dünyanın en küçük osiloskobu Minis’i vitrine çıkardı. Elektrik sinyallerini ölçümleyen 3 kilogram ağırlığa sahip cihaz, 60 gramlık boyutuyla ceplere sığabiliyor. Osiloskopların karmaşık kullanımı yerine birkaç parmak hareketiyle çözüm sağlayan cihaz, Arıkovanı üzerinden kullanıcı desteği bekliyor. Oskiloskoba en çok ihtiyaç duyan yerlerden biri olan meslek liselerini de düşünen Minis ekibi meslek liselerine özel destek paketlerine de kampanya sayfalarında yer veriyor. 100 bin TL hedefi bulunan proje, ilk siparişlerini 2019 Nisan ayında kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:14
  1. Turkcell
  2. Arıkovanı
  3. Minis

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