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Aktüel Dünyanın en korkulan hayvanı! Herkesi şaşırtan dev Komodo Ejderi hakkında tüm bilgiler! Herkes şaşkın
Aktüel

Dünyanın en korkulan hayvanı! Herkesi şaşırtan dev Komodo Ejderi hakkında tüm bilgiler! Herkes şaşkın

Yeniakit Publisher
2024-08-26 22:58:00 -
Dünyanın en korkulan hayvanı! Herkesi şaşırtan dev Komodo Ejderi hakkında tüm bilgiler! Herkes şaşkın

Dünyanın en korkulan hayvanı! Dev Komodo Ejderi gören herkes şaşkın! Resmen hiç kimse tarafından sevilmeyen komodo ejderinin ünü her geçen gün artıyor. Dev Komodo Ejderi hakkında ilginç bilgiler

Sosyal medyanın da etkisiyle hızla popüler olan, önüne çıkan her hayvanı yiyen ve hiç kimse tarafından sevilmeyen komodo ejderinin ünü her geçen gün artıyor.

Sosyal medyanın da etkisiyle hızla popüler olan, önüne çıkan her hayvanı yiyen ve hiç kimse tarafından sevilmeyen komodo ejderinin ünü her geçen gün artıyor.

Dev kertenkele: Komodo Ejderi

2.5-3 metre arası boyları ve 70 kilogramı aşan ağırlığı ile dev bir kertenkele olan komodo ejderi, hantal görünümüne rağmen son derece çevik bir avcıdır.
Doğada "ağa” misali dolaşan ve önüne çıkan her hayvana saldıran bu dev kabadayılar gerek görünümleri gerekse pisboğaz olma özelliği ile taraflı tarafsız herkesin nefretini kazanmayı başardı.

Bir ısırık yetiyor!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Önüne çıkan her canlıyı tek hamlede yutan komodo ejderinin ısırığı çok kuvvetli olmasa da bakteri zengini salyasında bulunan zehir avlarını öldürmeye yetiyor.
Avını hızlı bir hamle ile ısıran komodo ejderi çatan dili ve burnu ile takip ettiği avını felç olmuş halde bularak yutuyor.

Avlanırken sergilediği performans soğukkanlı bir katili andırıyor.

Hep tek geziyor!

Kabadayı gibi sallana sallana ve etrafına meydan okurcasına yürüyen komodo ejderi tek yaşıyor, tek avlanıyor ve yalnız besleniyor.


Tek seferde 60-70 kilogram eti yutan bu hayvanla zaten kimse aynı masada yemek yemek istemez.

Kendi türüne bile tahammülü olmayan komodolar hem avcı hem de leşçildir. Önüne çıkan her şeyi yutan bu hayvanlar varken çöp öğütücüsüne gerek yok.

Türkiye'de komodo ejderi var mı?

Komodo ejderi o kadar popüler oldu ki herkesin korktuğu bu dev kertenkele dünye madyasının en önemli malzemelerinden biri haline geldi.
Türkiye'de komodo ejderini görmek imkânsız olduğu gibi bu iri kıyım sürüngeni görmek için Endonezya'ya gitmek gerekiyor.

Nesli tehlike altında olan bu hayvan sadece Endonezya'nın Komodo, Rinca, Flores ve Gili Motang gibi birkaç adasında yaşıyor.

Dişlerinde demir var!

2024 yılında yapılan bir araştırma komodo ejderi hakkında ilginç bir bilgiyi daha hafızalara nakşetti.

Bilim insanları, Komodo ejderlerinin dişlerinin tırtıklı uç kısımlarında demirden tabaka belirledi.
Avlarını parçalamaya yarayan bu tabaka dişi adeta bir testereye dönüştürüyor.

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