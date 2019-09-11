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Dünyanın en iyileri bir kez daha Marmaris’te

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun 11’inci yarışı Türkiye’de gerçekleştirilecek.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:41
Dünyanın en iyileri bir kez daha Marmaris’te

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun 11’inci yarışı Türkiye’de gerçekleştirilecek. Marmaris, üst üste ikinci kez aralarında ralli efsanesi Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’nin de olduğu hızlı ve cesur pilotları ağırlayacak. Şampiyonluk yarışında belirleyici rol üstlenecek Türkiye Rallisi 12-15 Eylül tarihleri arasında koşulacak.



Geçen sene 8 yıl aradan sonra yeniden Dünya Ralli Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Türkiye, bir kez daha dünyanın en iyilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Aralarında ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’nin de bulunduğu dünyanın en hızlı ve cesur ralli pilotları, Marmaris’in zorlu bir o kadar da doğa harikası parkurlarında mücadele edecek.


Dünya Ralli Şampiyonası’nda son 6 sezonu zirvede tamamlayan Red Bull sporcusu Ogier, geçen sene istediği gibi tamamlayamadığı Marmaris’te bu kez mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Şampiyonluk yolunda belirleyici olacak Türkiye Rallisi’nde birincilik arayan Fransız pilot, bu sayede hem sezonunun üçüncü zaferine ulaşmak hem de üst üste 7’nci şampiyonluğunu kovalamaya devam etmek istiyor.


Motorsporlarını çok seviyoruz diyenlerin yakından takip ettiği Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan Sebastien Ogier, sezonun bitimine dört yarış kala topladığı 165 puanla genel klasmanda üçüncü sırada yer alıyor. Pilotlar sıralamasının zirvesinde Ott Tanak yer alırken, bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise 172 puanla ikinci basamakta bulunuyor.


Formula 1’den drifte, Moto GP’den Supersport’a tüm Red Bull motorsportları dünyası içeriklerine RedBull.com/motorsporlari adresinden ulaşabilecek.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:41
  1. doğa

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