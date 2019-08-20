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"Dünyanın en iyi tenisçilerini biz yetiştireceğiz"

- Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş:"Federasyon olarak yıllardır inancımız hep 'dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirebiliriz' oldu, ayrıca tenisin zengin sporu olmadığını anlatmaya çalışıyoruz"- "Bizim lisanslı sporcu sayımız şu an için 56 bin. Her geçen gün de artıyor ve tenis çok büyük bir gelişim gösteriyor. Bu doğru ama bu rakamlar bize yetmez, yetmemeli"

20 Ağustos 2019 Salı 11:11
"Dünyanın en iyi tenisçilerini biz yetiştireceğiz"


GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye'de teniste lisanslı sporcu sayısının 56 bin olduğunu, çok büyük bir gelişim kaydedildiğini belirtti.

Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teniste yıllardır önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu anlamda yeni yetenekler keşfetmeyi amaçladıklarını anlatan Durmuş, şöyle konuştu:

"Federasyon olarak yıllardır inancımız hep 'dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirebiliriz' oldu. Ayrıca tenisin zengin sporu olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinde herkesin yetenekli olabileceğini ve o yeteneklerin mutlaka şans verilirse ortaya çıkarabileceğine olan inancımızla bakanlığımızla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."


- "Milyonları aşmamız lazım"


Tenisteki lisanslı sporcu sayısının da her geçen gün arttığını vurgulayan Durmuş, "Bizim lisanslı sporcu sayımız şu an için 56 bin. Her geçen gün de artıyor ve tenis çok büyük bir gelişim gösteriyor. Bu doğru ama bu rakamlar bize yetmez, yetmemeli. Bizim önce 100 binleri aşmamız, ardından da milyonları aşmamız lazım. Çünkü 80 milyonun üstünde nüfusumuz var ve nüfusun büyük çoğunluğu genç." değerlendirmesinde bulundu.

Durmuş, "Doğu Ligi" ve "Sokak Tenisi" projelerinin yeni sporcular keşfedilmesi noktasında önemli bir misyon üstlendiğine dikkati çekerek, "Her yerde turnuva yapılabilmesi tenisin gelişip büyümesini teşvik ediyor. İnşallah dünyanın en iyi tenisçilerini biz yetiştireceğiz." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:11
  1. Cengiz Durmuş
  2. tenis
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