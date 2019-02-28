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Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli oldu

Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli olurken, günlük olarak incelenen verilere göre en iyi 100 teknik direktör sıralamasına Türkiye’den sadece Fatih Terim’in girdiği görüldü.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:00
Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli oldu

Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli olurken, günlük olarak incelenen verilere göre en iyi 100 teknik direktör sıralamasına Türkiye’den sadece Fatih Terim’in girdiği görüldü.



Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, en iyi teknik direktörlere yönelik açıklanan en güncel verileri inceledi. Ajans Press’in Club World Ranking verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, en iyi 100 teknik direktör sıralamasına Türkiye’den sadece Fatih Terim’in girdiği görüldü. Veriler güncel sıralamayı yansıtırken, listenin başına River Plate’nin teknik direktörü Marcelo Daniel Gallardo’nun yerleştiği saptandı. İkinci sırada yer alan isim ise Barcelona’nın teknik adamı Ernesto Valverde olurken, üçüncü sırada Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone’nın yerleştiği kaydedildi. Fatih Terim’in ise doksanıncı sırada olduğu gözlendi.



Terim medyanın da gündeminde


PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde gerçekleşen medya araştırmasında, ligin en çok konuşulan teknik sorumlusunun, hakkında 26 bin 800 haber çıkışı tespit edilen Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim olduğu görüldü.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:00
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