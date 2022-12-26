"Dünyanın en iyi mutfakları" listesi olay çıkardı! Türkiye'yi öyle bir sıraya koydular ki...
"Dünyanın en iyi mutfakları" Taste Atlas (Lezzet Atlası) tarafından bu yıl yeniden belirlendi. Liste bir kez daha tartışmalara neden oldu. Türk mutfağının sırası herkesi şaşırttı. Hint mutfağı Türk mutfağının önüne koyuldu.
"Dünyanın en iyi mutfakları" Taste Atlas (Lezzet Atlası) tarafından bu yıl yeniden belirlendi. Liste bir kez daha tartışmalara neden oldu. Türk mutfağının sırası herkesi şaşırttı. Hint mutfağı Türk mutfağının önüne koyuldu.
Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası), dünyanın en iyi mutfaklarını sıraladı. Bu seneki listede İtalya ilk sırayı aldı. Yunanistan 2. İspanya 3. olurken Türkiye'nin sırası tartışma oluşturdu.
50. Slovakya
49. Uruguay
48. Tunus
47. Pakistan
46. Paraguay
45. Tayvan
44. Litvanya
43. Bangladeş
42. Filistin
41. Ukrayna
40. Lübnan
39. Malezya
38. Bosna Hersek
37. Suriye
36. Güney Afrika
35. Danimarka
34. Cezayir
33. Avusturya
32. Hollanda
31. Belçika
30. Tayland
29. İngiltere
28. Bulgaristan
27. Çek Cumhuriyeti
26. Gürcistan
25. Sırbistan
24. İran
23. Filipinler
22. Romanya
21. Macaristan
20. Vietnam
19. Güney Kore
18. Arjantin
17. Hırvatistan
16. Endonezya
15. Almanya
14. Polonya
13. Portekiz
12. Brezilya
11. Çin
10. Peru
9. Fransa
8. ABD
7. Türkiye
6. Meksika
5. Hindistan
4. Japonya
3. İspanya
2. Yunanistan
1. İtalya