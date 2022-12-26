"Dünyanın en iyi mutfakları" listesi olay çıkardı! Türkiye'yi öyle bir sıraya koydular ki...

"Dünyanın en iyi mutfakları" Taste Atlas (Lezzet Atlası) tarafından bu yıl yeniden belirlendi. Liste bir kez daha tartışmalara neden oldu. Türk mutfağının sırası herkesi şaşırttı. Hint mutfağı Türk mutfağının önüne koyuldu.

Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası), dünyanın en iyi mutfaklarını sıraladı. Bu seneki listede İtalya ilk sırayı aldı. Yunanistan 2. İspanya 3. olurken Türkiye'nin sırası tartışma oluşturdu.

50. Slovakya

49. Uruguay

48. Tunus

47. Pakistan

46. Paraguay

45. Tayvan

44. Litvanya

43. Bangladeş

42. Filistin

41. Ukrayna

40. Lübnan

39. Malezya

38. Bosna Hersek

37. Suriye

36. Güney Afrika

35. Danimarka

34. Cezayir

33. Avusturya

32. Hollanda

31. Belçika

30. Tayland

29. İngiltere

28. Bulgaristan

27. Çek Cumhuriyeti

26. Gürcistan

25. Sırbistan

24. İran

23. Filipinler

22. Romanya

21. Macaristan

20. Vietnam

19. Güney Kore

18. Arjantin

17. Hırvatistan

16. Endonezya

15. Almanya

14. Polonya

13. Portekiz

12. Brezilya

11. Çin

10. Peru

9. Fransa

8. ABD

7. Türkiye

6. Meksika

5. Hindistan

4. Japonya

3. İspanya

2. Yunanistan

1. İtalya