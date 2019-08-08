0553 313 94 23

Dünyanın en iyi drift pilotları şampiyonluk için İstanbul’a geliyor

İstanbul’un ev sahipliğinde 2019 yılının en iyi drift pilotunun seçileceği Red Bull Car Park Drift Dünya Finali, 1 Eylül Pazar günü İBB Maltepe Şehir Parkı’nda gerçekleşecek.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:11
Dünyanın en iyi drift pilotları şampiyonluk için İstanbul’a geliyor

İstanbul’un ev sahipliğinde 2019 yılının en iyi drift pilotunun seçileceği Red Bull Car Park Drift Dünya Finali, 1 Eylül Pazar günü İBB Maltepe Şehir Parkı’nda gerçekleşecek. Nefes kesen mücadelelerin yaşanacağı finalde drift dünyasının efsaneleri, Red Bull sporcuları Michael Whiddett nam-ı diğer Mad Mike ve Aleksandr Grinchuk da jüri koltuğunda oturacak.



Kuveyt’te 1 Şubat’ta elemelerle başlayan Red Bull Car Park Drift 2019’un Dünya şampiyonu İstanbul’da belli olacak. Ülke finalleri sonunda belirlenen 12 pilotun yanı sıra Wild Card’lar ile finale adını yazdıran 8 pilot, 1 Eylül 2019 tarihinde İBB Maltepe Şehir Parkı’nda gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek.



Kuveyt, Mısır, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Cezayir, Mauritus, Tunus, Fas, Gürcistan, Türkiye ve Ürdün’de yapılan ülke finalleri sonunda belirlenen aralarında yavru vatan Kuzey Kıbrıs’tan da olan 17 farklı milletten, birbirinden yetenekli 20 yarışçının büyük bir rekabet içerisinde geçecek zirve mücadelesi büyük heyecana sahne olacak.



Dünyanın dört bir yanından gelen en iyi drift pilotlarının hünerlerini sergileyeceği yarışta, Türkiye’yi, ülke elemesini ilk üç sırada bitiren Fahimreza Keykhosravi, Ali İnal ve İbrahim Yücebaş temsil edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden İbrahim Yücebaş ve Enver Haskasap da bu mücadele yer alacak. Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde drift sporunun usta ismi dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Abdo Feghali de drift tutkunlarına unutulmaz bir gösteri yapacak. Finalde drift dünyasının efsaneleri, Red Bull sporcuları Michael Whiddett nam-ı diğer Mad Mike ve Aleksandr Grinchuk jüri koltuğunda oturacak.



Efsanevi isimler, nefes kesen performanslar, birbirinden heyecanlı gösteriler, güçlü otomobiller ve bol dumanlı zirve mücadelesine sahne olacak Red Bull Car Park Drift Dünya Finali, motorsporları severlere unutulmaz bir gün yaşatacak. Falken sponsorluğunda, 1 Eylül Pazar günü İBB Maltepe Şehir Parkı’nda büyük heyecana sahne olacak yarışın sonunda kazanan 2019 yılının en iyi drift pilotu olarak tarihe geçecek.



"Sporcularımıza başarılar diliyorum"


Driftin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir ilgi gördüğün dile getiren TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Drift branşına ayrı bir renk ve heyecan getiren Red Bull Car Park Drift Ülke Finali’nde hem katılımcılara hem de izleyenlere adrenalin dolu bir hafta sonu yaşatmıştı. Ülkemizde başta drift olmak üzere motorsporlarının gelişimine büyük katkı sağlayan Red Bull’a çok teşekkür ediyoruz. 1 Eylül’de İstanbul’da ev sahipliği yapacağımız Red Bull Car Park Drift Dünya Finali organizasyonuna ve sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



"Herkesi İstanbul’a bekliyoruz"


Olağanüstü bir Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nin motorsporları severleri beklediğini belirten Red Bull sporcusu ve yarış direktörü Abdo Feghali, "Elemelerde büyük bir kalabalık bizle birlikteydi. Red Bull Car Park Drift Türkiye’de çok sevilen bir organizasyon haline geldi Bu sebeple Dünya Finali’nin bu ivmeyi biraz daha arttıracağını düşünüyoruz. Daha önce de söylediğim gibi Red Bull Car Park Dirft ile tutku ve yeteneği olan herkesten şampiyonlar çıkarmaya yardım ediyor. Eylül’de İstanbul’da gerçekleştireceğimiz Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ne herkesi bekliyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:11
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan-Hindistan arası tren seferleri durduruldu
    1. Pakistan-Hindistan arası tren..
    2. Bakan Akar, Erenköy Direnişi’nin..
    3. Kıvanç Tekstil ve Hintli Reliance'tan..
    4. STMF Afiş Tasarımı Yarışmasında İlk..
    5. Rusya’da füze motoru ünitesinin testi..
    6. Kabe yeni örtüsüyle arife günü buluşacak
    7. Eski Başbakan Navaz Şerif’in kızına..
    8. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    9. Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kulüp..
    10. Ziynet Sali, 30 Ağustosta Gelilbolu’da..
    11. Yaz Kur’an Kursları final programı
    12. Beş futbol sahası büyüklüğündeki yeni..
    13. Yücel İldiz: “Çok önemli mevkilerde 3..
    14. Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma..
    15. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    16. Beyşehir Gölü kıyı şeridinde düzenleme..
    17. Edenred'den şirketlere özel kurumsal..
    18. Borsa ilk yarıda yükseldi
    19. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    20. Tekstil sektörünü dönüştürecek karar
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru