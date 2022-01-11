Dünyanın en itibarsız insanı Kemal Kılıçdaroğlu!

yeniakit Ankara

Skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye dünyanın en itibarsız ülkesi olduğunu söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Türkiye'yi öyle bir itibarsızlaştırdılar ki içim acıyor. Türkiye'yi en itibarsız, en güvensiz ülke haline getirdiler” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Türkiye dünyanın en itibarsız ülkesi’ dedi. Partisinin tabanı tarafından bile sevilmiyor, utanmadan itibardan bahsediyor. Türkiye itibarlı ve güçlü bir ülke ama Kemal Kılıçdaroğlu dünyanın en itibarsız insanı" ifadelerini kullandı.