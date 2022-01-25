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Teknoloji Dünyanın en hızlı yapay zeka bilgisayarını inşa ediyorlar
Teknoloji

Dünyanın en hızlı yapay zeka bilgisayarını inşa ediyorlar

Facebook'un Metaverse evrenini inşa etmeye yardımcı olacak güçlü Yapay Zeka (Al) bilgisayarı, 2022'nin ortasına kadar hazır olacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 12:52:00 -
Dünyanın en hızlı yapay zeka bilgisayarını inşa ediyorlar

Facebook metaverse giden yolda yeni bilgisayarı ile hız kazanacak. Teknoloji devine göre, AI Research SuperCluster (RSC) olarak adlandırılan yeni süper bilgisayar, 2022 yılının ortalarında tamamen inşa edildiğinde dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olacak.

RSC, bir sonraki büyük bilgi işlem platformu olan meta veri deposu için teknoloji oluşturmaya giden yolu açacak.

Meta'nın ürün yönetimi direktörü Kevin Lee ve AI Research için bir yazılım mühendisi olan Shubho Sengupta, yeni süper bilgisayarın zaten kısmen çalışır durumda olduğunu ancak bu yılın ortasına kadar tamamen inşa edileceğini söyledi.

Meta'da farklı dildeki insanlar sorunsuz iletişim kuracak

Gelecekte, sosyal medya platformuna sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) kulaklıkları ve akıllı gözlükler kullanılarak meta veri tabanından erişilebilir olacak.

Meta'ya göre RSC, araştırmacılarının yüzlerce farklı dilde çalışabilen, yeni AR araçları geliştirebilen ve metin, resim ve videoyu aynı anda sorunsuz bir şekilde analiz edebilen daha iyi AI modelleri oluşturmasına yardımcı olacak.

Bu, meta veri tabanındaki her biri farklı bir dil konuşan büyük insan gruplarına gerçek zamanlı sesli çeviriler yapabilen yeni AI sistemlerini etkinleştirebilecek.

Bu bir araştırma projesinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilmelerine veya birlikte bir AR oyunu oynayabilmelerine yardımcı olacak.

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