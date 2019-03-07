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Dünyanın en hızlı ve korkusuz kadınları ilk kez Türkiye’ye gelecek

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası’nın final ayağı 08 Eylül’de ilk kez Afyonkarahisar’da organize edilecek.

07 Mart 2019 Perşembe 10:07
Dünyanın en hızlı ve korkusuz kadınları ilk kez Türkiye’ye gelecek

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası’nın final ayağı 08 Eylül’de ilk kez Afyonkarahisar’da organize edilecek.


Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile birlikte Afyonkarahisar’a verilen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası’nda birbirinden ünlü kadın motosikletçiler start alacak. Beş ayaktan oluşan şampiyona Hollanda, Portekiz, Çekya ve İtalya’nın ardından Türkiye’de yapılacak. Geçen senenin şampiyonu İtalyan kadın sporcu Kiara Fontanesi başta olmak üzere Hollandalı Nancy Van De Ven, Alman Larissa Papenmeier, Danimarkalı Sara Andersen ve Belçikalı Amandine Verstappen ülkemize gelecek.


Başta; Almanya, ABD, Avusturya, Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, İtalya, İngiltere, İsviçre, İspanya, İrlanda, Hollanda, Norveç, Portekiz ve Yeni Zellanda’dan kadın yarışçıların mücadele ettikleri şampiyonada Türk sporcular da start alacak. Türkiye Motokros Şampiyonası’nda erkek sporcularla birlikte ter döken Büşra Yılmaz ve Efnan Valimaki başta olmak üzere kadın sporcularımız da ülkemizi temsil edecek.


Öte yandan Afyon Motor Sporları Merkezi’nde Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası’nın yanı sıra Avrupa Motokros Şampiyonası’nın final yarışları da aynı tarihlerde düzenlenecek.


Dünya Kadınlar Şampiyonası’nın takvimi şöyle:



31 Mart 2109 Hollanda/Walkenswaard


19 Mayıs 2019: Portekiz/Augeda


28 Temmuz 2019 Çekya/Loket


18 Ağustos 2019 İtalya/İmola


08 Eylül 2019: Türkiye/Afyonkarahisar

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:07
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