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Teknoloji

Dünyanın en hızlı bilgisayarını yaptılar

Japonya'da devlet desteğiyle geliştirilen saniyede 415 terafloptan fazla işlem yapabilme özelliğine sahip 'Fugaku' isimli süper bilgisayar, yayınlanan TOP500 listesinde dünyanın en hızlı bilgisayarı seçildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 01:45:00 -
Dünyanın en hızlı bilgisayarını yaptılar

Japonya'da devlet destekli Riken Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 'Fugaku' isimli süper bilgisayar, yayınlanan TOP500 listesinde dünyanın en hızlı bilgisayarı olmayı başardı. Almanya ve ABD'den uzmanların değerlendirmesiyle birinci sırada yerini alan Fugaku isimli süper bilgisayarın yaklaşık 415,53 petaflop işlem gücüne sahip olduğu; bilimsel araştırmalarda, endüstriyel ve askeri teknolojilerin geliştirilmesinde ve koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılabileceği belirtildi.

Riken ve Fujitsu firması ortaklığında geliştirilmesine 6 yıldır devam edilen süper bilgisayar Fugaku'nun Nisan 2021’den itibaren piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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