Dünyanın en güzel yerlerinden biri olan İstanbul boğazını yatla keşfetmek ister misiniz?

Teknemiz, 20 metre uzunluğunda, yaz, kış kullanıma uygun, 3 yatak oda ve 1 salondan oluşmaktadır. Teknemizin açık ve kapalı alanlarını organizasyonlarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Günden güne artan bir ivme kazanan boğazda yat kiralama hizmetleri ile siz değerli misafirlerimizin her türlü ihtiyacına karşılık verebilecek kapasitede, kaliteli hizmet sunan profesyonel bir ekip ile çalışıyoruz. Yatımız sizi, Anadolu yakası ile Avrupa yakasını birbirine bağlayan üç köprü arasında muhteşem bir görsel şölene davet ediyor.

Tekne turuorganizasyonunda ; tur boyunca, her iki yakanın kıyılarındaki yalılar, konaklar, saraylar ve daha pek çok ilgi çekici yapıyı görme fırsatı veriyoruz. İstanbul’dan boğazı izlerken, şimdi biz size boğazdan İstanbul’u seyretme imkânı sunmaktayız.

Saatlik Yat Kiralama

Boğaz turuorganizasyonuda yatımızı saatlik olarak da kiralayabilirsiniz. Saatlik kiralamalar en az 2 saat üzerinden yapılmaktadır. Organizasyon süresini uzatmak isterseniz, başka bir programımız yoksa ekstra ücret ödeyerek istediğiniz kadar uzatabilirsiniz.

Saatlik turlarımızda, organizasyon saati sizin tarafınızdan belirlenir. Yat kiralama hizmetimizde, limitsiz olarak çay, kahve ve su ikramımız bulunmaktadır. Ayrıca çiftler için özel romantik masa süslemesi yapılmaktadır. Teknemizin kaliteli müzik sistemi sayesinde, tur boyunca son trend müzikleri dinleyerek, boğazın eşsiz güzelliğini seyredeceksiniz. Saatlik yat kiralama için, teknede kahvaltı, akşam yemeği, doğum günü, evlilik teklifi, düğün, nişan, evlilik yıldönümü yemeği, baby shower gibi pek çok organizasyon düzenlenebilir.

Her organizasyon için sizin istekleriniz doğrultusunda farklı konsept uygulamalarımız bulunmaktadır. Turlarımız, teknemizin bağlı olduğu yerden başlar ve aynı yerde biter. Boğazın her iki yakasından da yolcu alınabilir.

Günlük Yat Kiralama

Erken saatlerde başlayan günlük tekne kiralama programlarında teknemiz adalar civarında demirlemektedir. Gün boyunca sevdiklerinizle doyasıya eğlenebilir, istediğiniz kadar denize girebilirsiniz. İsterseniz teknemizin açık alanında güneşin tadını çıkarabilirsiniz.

Günlük tekne kiralama organizasyonları kişilere ya da gruplara özel olarak düzenlenmektedir. Grup dışından münferit katılımlara izin verilmez. Teknenin rotası ve demirlenecek olan yer bizim tarafımızdan belirlenmektedir.

Bu turlar genellikle saat 10.00’da başlar ve 18.00’de son bulur. Günlük kiralama organizasyonlarında teknemizde alkollü içecek servisimiz bulunmamaktadır. Eğer siz isterseniz yanınızda getirebilirsiniz. Bunun için bir engel yoktur. Ayrıca sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği hizmeti verilmektedir.

Siz yiyecek ve içeceklerinizi yanınızda getirmek isterseniz bunun için de bir engel yoktur. Gün boyu çay, kahve ve su ikramımız limitsiz olarak yapılmaktadır. Denize girilecek olan yerler, kaptanımız tarafından belirlenerek akıntı olmayan ve temiz koylar tercih edilir. Teknemizde herkese yetecek kadar can simidi ve yeleği bulunmaktadır.

Yat Kiralama Hizmetimizden Yararlanmak İçin

Öncelikle bizimle iletişime geçerek rezervasyonunuzu yaptırmalısınız. Teknemizi görmek isterseniz, bağlı olduğu yerde teknemizi görebilir hatta gezebilirsiniz. Rezervasyonu birkaç gün önceden yaptırmanız sizin açınızdan avantaj sağlar. Rezervasyon esnasında tam olarak ne istediğinizi bize söylerseniz, biz tecrübelerimize dayanarak sizin için en uygun organizasyonu planlarız.

Ekibimiz kendi alanında uzman, tamamen profesyonel kişilerden oluşmaktadır. Organizasyon boyunca hiçbir aksaklık olmaması için her detayı düşünür ve planlamamızı ona göre yaparız. Kısacası siz isteyin biz sizin hayallerinizi gerçekleştirelim. Bu muhteşem fırsattan yararlanmak için en kısa zamanda bizimle iletişime geçin ve rezervasyonunuzu yaptırın.

Sealife Yatçılık ve Turizm Organizasyonu

0534 940 62 62

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