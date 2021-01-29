Dünyanın en güvenli şehirleri hangileridir? Eskişehir ilk 10'da yer aldı
Araştırmalarını şehirlerle ilgili yapan ünlü Numbeo şirketi, 2020 yılına göre dünyanın en güvenli şehirleri listesini açıkladı. Listenin ilk sırasında BAE’de yer alan Abu Dabi şehri bulunuyor. 8. sırada Eskişehir, 312. sırada ise Paris var. İşte dünyanın en güvenli şehirleri…
İşlenen suç oranlarına bakılarak hazırlanın listenin ilk sırasında Abu Dabi, son sırada ise Venezuela’nın başkenti olan Karakas bulunuyor.
Dünyanın en tehlikeli şehirlerinde ise ilk sıralarda Brezilya ve Güney Afrika’dan şehirler yer alıyor.
Dünyanın en güvenli şehirleri
1 – ABU DABİ-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
2 – DOHA-KATAR
3 – TAİPEİ, TAYVAN
4 – QUEBEC, KANADA
5 – ZÜRİH, İSVİÇRE
7 – DUBAİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
8 – ESKİŞEHİR, TÜRKİYE
9 – MÜNİH, Almanya
10 – TRİESTE, İTALYA
61 – ANTALYA
77 – İZMİR
182 – ANKARA
263 – İSTANBUL
221 – BORDEAUX
239 – LYON
312 – PARİS