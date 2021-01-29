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Dünya Dünyanın en güvenli şehirleri hangileridir? Eskişehir ilk 10'da yer aldı
Dünya

Dünyanın en güvenli şehirleri hangileridir? Eskişehir ilk 10'da yer aldı

Araştırmalarını şehirlerle ilgili yapan ünlü Numbeo şirketi, 2020 yılına göre dünyanın en güvenli şehirleri listesini açıkladı. Listenin ilk sırasında BAE’de yer alan Abu Dabi şehri bulunuyor. 8. sırada Eskişehir, 312. sırada ise Paris var. İşte dünyanın en güvenli şehirleri…

Yeniakit Publisher
2021-01-29 16:29:00 - 2021-01-29 16:31:30
Dünyanın en güvenli şehirleri hangileridir? Eskişehir ilk 10'da yer aldı

İşlenen suç oranlarına bakılarak hazırlanın listenin ilk sırasında Abu Dabi, son sırada ise Venezuela’nın başkenti olan Karakas bulunuyor.

Dünyanın en tehlikeli şehirlerinde ise ilk sıralarda Brezilya ve Güney Afrika’dan şehirler yer alıyor.

Dünyanın en güvenli şehirleri

1 – ABU DABİ-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

2 – DOHA-KATAR

3 – TAİPEİ, TAYVAN

4 – QUEBEC, KANADA

5 – ZÜRİH, İSVİÇRE

7 – DUBAİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

8 – ESKİŞEHİR, TÜRKİYE

9 – MÜNİH, Almanya

10 – TRİESTE, İTALYA

61 – ANTALYA

77 – İZMİR

182 – ANKARA

263 – İSTANBUL

221 – BORDEAUX

239 – LYON

312 – PARİS

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