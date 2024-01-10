Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
ABD merkezli Global Fire Power'ın "Dünyanın En Güçlü Orduları 2024" listesine, NATO'nun ikinci büyük ordusu olarak güney kanadının en güçlü askeri kuvvetine sahip Türkiye, damga vurdu. Geçtiğimiz yıl listede 11. sırada yer alan Türkiye, üç basamak birden yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı.
Her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlayan ABD merkezli Global Firepower adlı şirket, 2023 yılına ait askeri güç sıralamasını paylaşmıştı. Global Firepower'ın 'Dünyanın En Güçlü Orduları' listesinde, toplamda 145 ülke yer almıştı. Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alınmıştı.
İlk üçte ABD, Rusya ve Çin yer almıştı
Listeye göre 2022'de 13. sırada yer alan Türkiye, 2023 başında 2 sıra yükselerek 11. sıraya çıkmıştı. İlk üçte ise ABD, Rusya ve Çin yer almıştı.
Türkiye 3 sıra biden yükseldi
Son olarak alanında dünyanın en büyük otoritesi haline gelen ABD merkezli Global Firepower, 2024 listesini yayınladı. Geçtiğimiz yıl dünyanın en güçlü 11. ordusu olan Türkiye, bu yıl yaşadığı yükselişle yeni listeye damga vurdu.
Fransa ve Almanya'yı geçtik
Türkiye, bu yıl yaşadığı yükselişle yeni listede 8'nci oldu. Yine ilk sırada ABD yer alırken, ikinci sırada Rusya üçüncü sırada Çin geldi. 8'inci olan Türkiye'yi ise Pakistan ve İtalya takip etti. Fransa ve Almanya ise Türkiye'nin gerisinde kaldı.
En güçlü 20 ülke
İşte dünyanın en prestijli askeri güç sıralamasına göre ilk 20'de bulunan ülkeler:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
ABD
Rusya
Çin
Hindistan
Güney Kore
Birleşik Krallık
Japonya
Türkiye
Pakistan
İtalya
Fransa
Brezilya
Endonezya
İran
Mısır
Avustralya
İsrail
Ukrayna
Almanya
İspanya
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