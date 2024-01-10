Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı

Her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlayan ABD merkezli Global Firepower adlı şirket, 2023 yılına ait askeri güç sıralamasını paylaşmıştı. Global Firepower'ın 'Dünyanın En Güçlü Orduları' listesinde, toplamda 145 ülke yer almıştı. Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alınmıştı.

İlk üçte ABD, Rusya ve Çin yer almıştı

Listeye göre 2022'de 13. sırada yer alan Türkiye, 2023 başında 2 sıra yükselerek 11. sıraya çıkmıştı. İlk üçte ise ABD, Rusya ve Çin yer almıştı.

Türkiye 3 sıra biden yükseldi

Son olarak alanında dünyanın en büyük otoritesi haline gelen ABD merkezli Global Firepower, 2024 listesini yayınladı. Geçtiğimiz yıl dünyanın en güçlü 11. ordusu olan Türkiye, bu yıl yaşadığı yükselişle yeni listeye damga vurdu.

Fransa ve Almanya'yı geçtik

Türkiye, bu yıl yaşadığı yükselişle yeni listede 8'nci oldu. Yine ilk sırada ABD yer alırken, ikinci sırada Rusya üçüncü sırada Çin geldi. 8'inci olan Türkiye'yi ise Pakistan ve İtalya takip etti. Fransa ve Almanya ise Türkiye'nin gerisinde kaldı.

En güçlü 20 ülke

İşte dünyanın en prestijli askeri güç sıralamasına göre ilk 20'de bulunan ülkeler:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD

Rusya

Çin

Hindistan

Güney Kore

Birleşik Krallık

Japonya

Türkiye

Pakistan

İtalya

Fransa

Brezilya

Endonezya

İran

Mısır

Avustralya

İsrail

Ukrayna

Almanya

İspanya