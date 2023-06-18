Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye'nin sırası

Ordu, bir ülkenin güvenliği ve egemenliği için oldukça önemli. İç ve dış tehditlere karşı savunma, toprak bütünlüğünü koruma ve ulusal çıkarları etkin bir şekilde savunabilmek için kritik bir rol oynar. Bu noktada ülkeler de orduları için sürekli büyük yatırımlar yapıyor. Peki 2023 yılı itibariyle en güçlü orduya sahip ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? İşte ayrıntılar…

İşte en güçlü orduya sahip ülkeler (2023)

Global Firepower, en güçlü orduya sahip ülkeleri paylaştı. Buna göre listenin birinci sırasında Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. Rusya ise ikinci sıraya adını yazdırdı. Asya’nın yükselen yıldızı Çin ise, üçüncü sıraya yerleşti.

Türkiye ise İtalya’nın ardından 11. sıraya adını yazdırdı. Bizden hemen sonra ise Brezilya yer alıyor. Bu sıralamanın ülkelerdeki tüm lojistiğin ortalamasına göre yapıldığını belirtelim. Yani kara kuvettleri, hava kuvvetleri ve asker sayısı gibi pek çok etmen var.

İşte 2023 yılı itibariyle en güçlü orduya sahip ülkeler;

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Rusya

Çin

Hindistan

Birleşik Krallık

Güney Kore

Pakistan

Japonya

Fransa

İtalya

Türkiye

Brezilya

Endonezya

Mısır

Ukrayna

Avustralya

İran

İsrail

Vietnam

Polonya

İspanya

Suudi Arabistan

Tayvan

Tayland

Almanya

Cezayir

Kanada

Arjantin

Singapur

Yunanistan

Meksika

Filipinler

Güney Afrika

Kuzey Kore

Norveç

Nijerya

İsveç

Myanmar

Hollanda

Bangladeş

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye, ordusu için ne kadar para harcıyor?

Geçtiğimiz aylarda araştırma şirketi Wisevoter tarafından yayımlanan bir rapora göre Türkiye, ordusu için 15 milyar 478 milyon dolarlık bir bütçe ayırıyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ise 800 milyar 672 milyon dolar seviyesinde.