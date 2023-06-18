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Gündem Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye'nin sırası
Gündem

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye'nin sırası

Yeniakit Publisher
2023-06-18 03:57:00 -
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye'nin sırası

2023 yılı itibariyle en güçlü orduya sahip ülkeler açıklandı. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Ordu, bir ülkenin güvenliği ve egemenliği için oldukça önemli. İç ve dış tehditlere karşı savunma, toprak bütünlüğünü koruma ve ulusal çıkarları etkin bir şekilde savunabilmek için kritik bir rol oynar. Bu noktada ülkeler de orduları için sürekli büyük yatırımlar yapıyor. Peki 2023 yılı itibariyle en güçlü orduya sahip ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? İşte ayrıntılar…

İşte en güçlü orduya sahip ülkeler (2023)

Global Firepower, en güçlü orduya sahip ülkeleri paylaştı. Buna göre listenin birinci sırasında Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. Rusya ise ikinci sıraya adını yazdırdı. Asya’nın yükselen yıldızı Çin ise, üçüncü sıraya yerleşti.

Türkiye ise İtalya’nın ardından 11. sıraya adını yazdırdı. Bizden hemen sonra ise Brezilya yer alıyor. Bu sıralamanın ülkelerdeki tüm lojistiğin ortalamasına göre yapıldığını belirtelim. Yani kara kuvettleri, hava kuvvetleri ve asker sayısı gibi pek çok etmen var.

İşte 2023 yılı itibariyle en güçlü orduya sahip ülkeler;

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Rusya
Çin
Hindistan
Birleşik Krallık
Güney Kore
Pakistan
Japonya
Fransa
İtalya
Türkiye
Brezilya
Endonezya
Mısır
Ukrayna
Avustralya
İran
İsrail
Vietnam
Polonya
İspanya
Suudi Arabistan
Tayvan
Tayland
Almanya
Cezayir
Kanada
Arjantin
Singapur
Yunanistan
Meksika
Filipinler
Güney Afrika
Kuzey Kore
Norveç
Nijerya
İsveç
Myanmar
Hollanda
Bangladeş
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Türkiye, ordusu için ne kadar para harcıyor?

Geçtiğimiz aylarda araştırma şirketi Wisevoter tarafından yayımlanan bir rapora göre Türkiye, ordusu için 15 milyar 478 milyon dolarlık bir bütçe ayırıyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ise 800 milyar 672 milyon dolar seviyesinde.

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