Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye, o ülkeleri tokatladı
"Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri" belli oldu. 2023'te ülkelerin güncel durumu dikkate alınarak hazırlanan listede Türkiye'nin yeri dikkat çekti. Türkiye; Yunanistan ve Almanya gibi Avrupa ülkelerini geride bıraktı.
"Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri"ne dair 2023'te liste hazırlandı. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından hazırlanan listede; ülkelerin uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi başlıklar dikkate alınarak sıralama yapıldı.
Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise dikkat çekti. İşte "dünyanın en güçlü hava kuvvetleri" listesinin başında gelen 30 ülke...
1- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
2- RUSYA
ÖNE ÇIKAN VİDEO
3- ÇİN
4- HİNDİSTAN
5- GÜNEY KORE
6- JAPONYA
7- PAKİSTAN
8- MISIR
9- TÜRKİYE
10- FRANSA
11- KUZEY KORE
12- SUUDİ ARABİSTAN
13- İTALYA
14- TAYVAN
15- BREZİLYA
16- İNGİLTERE
17- YUNANİSTAN
18- ALMANYA
19- İSRAİL
20- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
21- CEZAYİR
22- İRAN
23- İSPANYA
24- TAYLAND
25- MEKSİKA
26- ENDONEZYA
27- KOLOMBİYA
28- POLONYA
29- SURİYE
30- KANADA