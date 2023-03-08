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Gündem Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye, o ülkeleri tokatladı
Gündem

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye, o ülkeleri tokatladı

"Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri" belli oldu. 2023'te ülkelerin güncel durumu dikkate alınarak hazırlanan listede Türkiye'nin yeri dikkat çekti. Türkiye; Yunanistan ve Almanya gibi Avrupa ülkelerini geride bıraktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 22:51:00 -
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye, o ülkeleri tokatladı

"Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri"ne dair 2023'te liste hazırlandı. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından hazırlanan listede; ülkelerin uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi başlıklar dikkate alınarak sıralama yapıldı. 

Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise dikkat çekti. İşte "dünyanın en güçlü hava kuvvetleri" listesinin başında gelen 30 ülke...

1- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2- RUSYA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3- ÇİN

4- HİNDİSTAN

5- GÜNEY KORE

6- JAPONYA

7- PAKİSTAN

8- MISIR

9- TÜRKİYE

10- FRANSA

11- KUZEY KORE

12- SUUDİ ARABİSTAN

13- İTALYA

14- TAYVAN

15- BREZİLYA

16- İNGİLTERE

17- YUNANİSTAN

18- ALMANYA

19- İSRAİL

20- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

21- CEZAYİR

22- İRAN

23- İSPANYA

24- TAYLAND

25- MEKSİKA

26- ENDONEZYA

27- KOLOMBİYA

28- POLONYA

29- SURİYE

30- KANADA

 

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