Dünyanın en eski teknoloji ansiklopedisi! 2 bin 300 yıllık: Sırlar açığa çıktı

Araştırmacılar, İngiltere'de yer alan Oxford Üniversitesinden bilim insanları 2 bin 300 yıl önce yazılmış bir Çin yazısını analiz ederek dil açısından anlaşılması zor iki bileşen dahil dönemin sanat eserleri ve silahlarını oluşturan maddeleri deşifre etmeyi başardı.

MÖ 300 yılında yazıldığı belirtilen Kao Gong Ji olarak bilinen Çince metinde altı kimyasal formül veriliyor. Dünyanın en eski teknoloji ansiklopedisi olarak bilinen el yazmasında kılıç, çan, balta, bıçak, ayna gibi öğelerin yanı sıra bunların nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler yer alıyor.

Gizemli bileşenler 100 yıl sonra çözüldü

1920 yılından beri araştırmacılar, jin ve xi olarak kaydedilen ana bileşenleri çevirmek için kafa yoruyor. Uzmanlar, bu kelimeleri bronz yapım aşamasında kilit bileşenler olan bakır ve kalay olarak çeviriyor ancak araştırmacılar, bileşenleri yeniden oluşturmaya çalıştıklarında eski Çin eserlerinde görülen maddenin yerine metalin ortaya çıktığını fark etti. Şimdi, araştırmacılar gizemli bileşenlerin arkasındaki gerçek anlamı doğru bir şekilde belirlediklerine inanıyor.

Jin, modern Çincede altın anlamına geliyor. Ancak eskiden bakır, bakır alaşımı veya sadece metal anlamında kullanılıyordu. Araştırmacılardan birinin açıklamasına göre, bu bileşenler Avrasya’nın en büyük bronz sektöründe kullanıldı.

Madeni paralar da incelendi

Araştırmacılar, ayrıca Kao Gong Ji’nin yazıldığı zamana yakın basılan Çin sikkelerinin kimyasal bileşimini de analiz etti. Daha önce araştırmacılar, madeni paraların bakırın kalay ve kurşunla seyreltilmesiyle yapıldığını düşünüyordu. Yeni çalışma, madeni paraların kimyasal bileşiminin biri bakır, kalay ve kurşundan, diğeri bakır ve kurşundan yapılan iki metal alışımın karıştırılmasıyla oluştuğunu ortaya çıkardı. İki araştırmacı, jin ve xi’nin önceden karıştırılmış metal alaşımlar olduğu sonucuna vardı.

Bulgular, yüzyıllar önce bronz üretiminin saf metaller yerine alaşımları birleştirmeye dayandığını ve metal işlemenin düşünüldüğünden daha karmaşık olduğunu gösteriyor.

Gelecekteki antik araştırmalara ışık tutacak

Araştırmacılar, bu tür analizlerin gelecekte farklı kültürler ve bölgelerden antik madencilikle ilgili başka yazıların deşifre edilmesinde fayda sağlayacağını belirtiyor.

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