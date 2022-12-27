Dünyanın en eski kot pantolonu satıldı: Gemi enkazından çıkmıştı! Cam kül tablası, pirinç bir çan ve birçok eşya...

Holabird Western Americana Collections’a göre kot pantolon, toplamda yaklaşık 1 milyon dolara satılan Altına Hücum Dönemi’nden kalma…

Altın gemisi

Orta Amerika'dan ABD'nin doğu kıyısına yolcu taşıyan bu 85 metrelik bu gemiye "altın gemisi" de deniyordu.

BBC’nin haberine göre, Orta Amerika’dan ABD’nin doğu kıyısına yolcu taşıyan 85 metrelik gemi SS Central America fırtınada batmış, “Altın gemisi” olarak biliniyordu ve 1857 Eylül ayında kasırga sırasında battı. 5798 yolcu ve mürettabattan 425 kişi hayatını kaybetti. 21 ton altın sikke ve değerli eşya ile battığı tahmin edilen batık 1988’de keşfedildi.

‘Aydaki ilk bayrak gibi’

Gemiden çıkanların sahibi olan California Gold Marketing Group’un yönetici ortağı Dwight Manley, “Bu madenci kot pantolonları, tarihte tarihi bir an olan aydaki ilk bayrak gibi” dedi. “Daha önce beş düğmeli kot pantolon yoktu.”

Müzayede şirketi, pantolonun Oregon’dan John Dement’e ait bir sandıktan çıkarıldığını söyledi. Yetkililere göre beş düğmeli pantolon, Levi’s tarafından satılan erken dönem bir iş pantolonu… Yine onlara göre, “Beş düğme” teknik olarak olmasa da bugünün Levi’s’ıyla neredeyse aynı…

Ancak şirketin tarihçisi ve arşiv müdürü Tracey Panel, BBC’ye “Levi Strauss ile Reno müzayede pantolonları arasında hiçbir bağlantı olmadığını” söyledi. Panel, 19. yüzyılda düğmeli pantolonların yaygın olduğunu da sözlerine ekledi.

Levi Strauss, madenci pantolonunun bulunduğu gemi kazasından tam 16 yıl sonra, 1873 yılında ilk kot pantolonu yaptı.

Gemiden elde edilen yolcu fişleri, 1800’lerin orta dönemlerine ait giysiler, 18 bin dolara satın alınan pirinç bir çan, bin 500 dolara satılan şeffaf bir cam kül tablası, mutfak eşyaları dahil birçok eşya, Şubat 2023’te müzayedeye çıkacak.