Dünyanın en büyük İHA'sı Ravn X, uzaya uydu gönderecek

Uzaya uydu fırlatmak söz konusu olduğunda hepimizin aklına bir platform üzerinde dikey kalkış gerçekleştiren devasa roketler gelir. Ancak ABD merkezli bir firma olan Aevum, uydu fırlatmaya yepyeni bir bakış açısı getirecek olan “dünyanın en büyük drone’u” olarak tanımladığı Ravn X adlı devasa insansız hava aracını tanıttı.

24 metre uzunluğa, 5,5 metre yüksekliğe ve 18 metre kanat açıklığına sahip bir insansız hava aracı olan Ravn X, standart bir uçak ile aynı jet yakıtını kullanmasının yanı sıra 743 metrekarelik bir hangarda muhafaza edilebiliyor ve iniş için 1,6 km uzunluğunda bir pist yeterli oluyor. Peki Ravn X, uydu fırlatma görevlerinde nasıl bir yenilik vadediyor?

Webtekno'nun aktardığına göre Ravn X, küçük uyduları yörüngeye ulaştırmak için alçak Dünya yörüngesine doğru otonom bir şekilde yükseliyor ve uyduları yerden fırlatmak yerine gökyüzündeyken fırlatıyor. Üstelik Ravn X, standart roketlerin aksine hava şartlarından bağımsız bir şekilde yükselebildiğinden olumsuz hava şartları nedeniyle fırlatma erteleme gibi durumların de önüne geçmeyi mümkün kılıyor.

Her 180 dakikada bir uzaya yük taşıyabilir

Aevum’un açıklamalarına göre Ravn X araç filosu tamamlandığında her 180 dakikada bir uzaya yük taşımak mümkün olacak. Üstelik Ravn X’in ilk modelleri dahi yüzde 70 yeniden kullanılabilirliğe sahip ve şirket, ilerleyen dönemde tamamen yeniden kullanılabilir bir insansız hava aracı sunmayı hedeflediğini belirtiyor.

Aevum kurucusu ve CEO'su Jay Skylus, Ravn X ile ilgili yaptığı açıklamada, "Aevum uzaya erişimi tamamen yeniden tasarlıyor. Roket biliminin şu anki tanımı bizim için geçersiz. Aevum ile herkes 'Bu roket bilimi ve bunu yapabilirim' diyebilecek. Aevum, yazılım ve otomasyon teknolojileriyle lojistik sektörünü gelecek nesle taşıyor." ifadelerini kullandı.

Aevum, uzay taşımacılığı sektöründe henüz yeni olsa da şimdiden 1 milyar dolarlık anlaşma yapmış durumda. Üstelik Ravn X sistemini kullanacak kuruluşlar arasında ABD Uzay Kuvvetleri de bulunuyor. Ravn X’in neler yapabileceğini ve SpaceX’e nasıl bir rakip olacağını ilerleyen dönemde göreceğiz.